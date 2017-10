Das war ganz schön bitter: Aus der Fußball-Kreisklasse ging es für den FC Freihung nach unten in die A-Klasse - und dann noch tiefer in die B-Klasse. Tiefer geht nicht. Doch genau diese Erfahrungen haben den Verein aufgeweckt. Umgehend gelang der Wiederaufstieg und in der A-Klasse folgten starke Auftritte. Vor dem letzten Vorrundenspieltag in der A-Nord rangieren die Freihunger mit 23 Punkten auf Platz vier.

Der Zusammenhalt im gesamten Verein war ein wichtiger Baustein, um diese sportliche Krise meistern zu können. Thomas Wiesneth, Trainer des FC Freihung

"Ein Abstieg ist immer ein negatives sportliches Erlebnis, aber unser Abstieg der ersten Mannschaft in die B-Klasse war grausam", erinnert sich Thomas Wiesneth, der nach dem tiefen Fall das Kommando an der Seitenlinie übernahm. Und es gelang, den Betriebsunfall wieder einigermaßen zu reparieren.Der Kader beim FC Freihung war ohnehin überschaubar. Im Spieljahr 2014/15 konnte die Kreisklasse nicht mehr gehalten werden - der alteingesessene Verein, der auch schon auf höchster Kreisebene spielte, rutschte in die A-Klasse. Wichtige Spieler verließen daraufhin den Club, der nun auch in der A-Klasse seine liebe Not hatte und letztendlich den bitteren Gang in die B-Klasse antreten musste. "Dann aber ging ein Ruck durch den FC Freihung, die Mannschaft konnte zusammengehalten und durch zwei Neuzugänge noch verstärkt werden", berichtet der Übungsleiter. "Dieser Zusammenhalt im gesamten Verein war ein wichtiger Baustein, um diese sportliche Krise meistern zu können".Ab dem ersten Spiel in der B-Klasse setzte ein Hype ein, der FC beherrschte die Liga: 23 Spiele, 22 Siege, ein Unentschieden bei einem überragenden Torverhältnis von 130:14. Alleine 30 Treffer erzielte "Superstürmer" Samuel Eseyin - bei nur zehn (!) Einsätzen. "Auch im Pokal kamen wir bis ins Viertelfinale, wir schafften trotz einiger Verletzungen unbesiegt den Aufstieg. Die Zuschauer bekamen viele Tore geboten und gingen wieder vermehrt auf das Sportgelände." Dennoch sei die B-Klasse grausam und schwierig zugleich, "denn der Spielbetrieb ist aufgrund von Ausfällen und dem Rückzug von Mannschaften nicht kontinuierlich", sagt Wiesneth.Auf eine Sache ist man beim FC Freihung besonders stolz: 17 der 19 Akteure, die Wiesneth zur Verfügung stehen, sind Freihunger. In der A-Klasse sind die Wiesneth-Jungs gut angekommen, belegen den vierten Platz und behalten diesen Rang auf alle Fälle - trotz der immensen sportlichen Herausforderung am letzten Hinrundenspieltag beim Tabellenführer SG Ursulapoppenricht/Gebenbach II. Denn der "Nachbar" hat personell eine starke Truppe und ist der Aufstiegsanwärter Nummer eins.

A-Klasse Nord

13. SpieltagAmmerthal II - M.-Poppenricht Sa. 16 UhrSorghof II - Kaltenbrunn So. 13.15 UhrTraßlberg II - DJK Amberg So. 13.15 UhrLoderhof - Gärbershof So. 15 UhrU..Poppenricht - Freihung So. 15 UhrSGS Amberg - ESV Amberg So. 15 Uhr1. SG Ursulapoppenricht 11 48:6 312. FSV Gärbershof 11 25:7 263. SGS Amberg 11 41:25 244. FC Freihung 12 21:12 235. SV Michaelpoppenricht 12 18:22 186. FC Kaltenbrunn 11 25:29 177. DJK Ammerthal II 11 33:20 168. SV Sorghof II 11 11:21 169. ESV Amberg 11 15:15 1410. SVL Traßlberg II 11 17:44 911. SV Loderhof/Sulzbach 11 18:22 812. Concordia Hütten 12 19:43 713. DJK Amberg 11 8:33 1

A-Klasse Süd

13. SpieltagVilseck II - Haselmühl II Sa. 13 UhrRosenberg II - Ensdorf II Sa. 13.15 UhrFreudenberg II - Etzenricht II Sa. 14 UhrGermania II - Edelsfeld II So. 13.15 UhrSchmidmühlen II - Auerbach II So. 13.15 UhrPaulsdorf II - Rieden II So. 13.15 UhrGebenbach II - Inter Amberg II So. 13.15 Uhr1. TuS Rosenberg II 12 28:12 262. SG SV Etzenricht II 12 34:14 243. FV Vilseck II 12 26:19 244. SSV Paulsdorf II 12 31:16 235. SV 08 Auerbach II 12 26:18 216. SV Freudenberg II 12 21:22 207. SG Rieden II 12 20:16 198. SV Schmidmühlen II 12 19:22 169. SG Gebenbach II 12 27:22 1410. SV Inter Amberg II 12 11:25 1211. SG Ensdorf II 12 17:28 1112. Germania Amberg II 12 14:30 913. ASV Haselmühl II 12 15:25 814. FC Edelsfeld II 12 13:33 6