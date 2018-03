Eine ungewöhnliche Maßnahme gegen die Terminnot in der Fußball-Bezirksliga Nord sollte helfen: Da die Plätze rund um das Stadion am Schanzl gesperrt sind, verzichtete der FC Amberg II ursprünglich auf sein Heimrecht und hätte am Sonntag, 25. März, um 15 Uhr beim Gegner FC Wernberg gespielt. Da die Bayernliga-Reserve schon drei Spiele mehr gegenüber Wernberg und anderen Mannschaften nachzuholen hat, wäre ein weiterer Ausfall kaum mehr nachzuholen. Doch am Freitag Abend kam die Meldung von Bezirksspielleiter Christian Wolfram, dass der FC Amberg II nun doch in Amberg spielt - auf dem TV-Platz. Beim FC Wernberg lief es am vergangenen Wochenende in der Partie am Sonntag gegen den SV Inter Bergsteig (2:2) nicht besonders gut und es wurde eine sehr schwache Leistung abgeliefert. Der FCW war dem Gegner in vielen Belangen unterlegen und nutzte zudem noch einige sehr gute Möglichkeiten nicht. Für den Wernberger Trainer Erwin Zimmermann gilt es, nach vorne zu schauen und sich bestens auf das nächste Spiel vorzubereiten. Seine Mannschaft will und muss auch den ersten Sieg nach der Winterpause einfahren. Personell wird sich beim FC Wernberg nicht viel ändern.