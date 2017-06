Ein ganz besonderes Vereinsjubiläum begeht der SC Germania: Der Sportclub vom Wagrain blickt auf stolze 70 Jahre Bestehen zurück.

Unter Profis

F-Junioren gegen Eltern

Den Auftakt der Jubelfeiern bildet am Freitag der Kommersabend für alle Vereinszugehörigen, bei dem auf die Geschichte des Sportclubs zurückgeblickt wird. Zudem werden verdiente Vereinsmitglieder geehrt. Am Samstag starten die G-Junioren um 12 Uhr ein Jubiläumsturnier, bei dem sich neue Mannschaften messen werden. Um 16 Uhr gibt sich eine Prominentenauswahl des FC Sternstunden des Bayerischen Rundfunks die Ehre. Sie tritt gegen eine Auswahl aus Amberger Allstars an. Die Gäste bieten unter anderem den Kölner Ex-Profi Christian Springer, den ehemalige Ingolstädter Moise Bambara, die ehemaligen Zweitligaspieler Thomas Richter (1. FC Nürnberg) und Alexander Maul (Carl-Zeiss Jena) sowie BR-Moderator Tom Meiler auf.Ebenfalls die Fußballschuhe schnüren werden Paralympics-Sieger Gerd Schönfelder, Ex-Eishockey-Profi Anton Maidl und 1860-Trainer-Legende Karsten Wettberg. Doch auch die Amberger Allstars können sich sehen lassen: Unter anderem werden Schirmherr OB Michael Cerny, FCA-Präsident und ehemaliger Germanen-Spieler Helmut Schweiger, die Stadträte Bernhard Schöppl und Florian Fuchs sowie Lüdecke-Chef Klaus Herdegen und Wolfgang Meier vom Stadtverband für Sport auflaufen. Doch auch die Gastgeber werden ausreichen repräsentiert. So treten vom SC Germania Spieler wie Torjäger Florian Danzer und Fabian Schanderl, aber auch Legenden wie Rekordtorjäger Michael Mutzbauer, Rekordspieler Werner Rosensprung oder Torwartlegende Ernst Kätzlmeier an.Betreut werden die Amberger Allstars von Ex-SCG-Trainer Gerd Marling. Der Eintritt kostet drei Euro. Der Erlös dieses Spiels kommt dem Projekt Sternstunden zugute. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und eine Spielstraße. Zudem kann bei einer Schussgeschwindigkeitsmessanlage das eigene Können getestet werden. Bei der Tombola wird als Hauptgewinn ein kostenloses Probefahrtwochenende mit einem Mazda MX5 verlost. Im Anschluss an dieses Spiel findet eine After-Show-Party mit DJ Catfish im Festzelt statt. Für das leibliche Wohl ist mit Bier, Bratwürsten und Steaks sowie einer Cocktailbar gesorgt.Den Abschluss des Vereinsjubiläums bildet der Sonntag. Zum Start steht um 10.30 Uhr ein Spiel der F-Junioren des SC Germania Amberg gegen eine Auswahl von Eltern auf dem Programm. Nach dem Mittagessen richten die E-Junioren um 14 Uhr ein Jubiläumsturnier aus. Für das leibliche wohl ist auch hier wieder bestens gesorgt.