Auf den ersten Blick haben die Bundesligakegler von FEB Amberg eine einfache Aufgabe. Gastgeber SKC Nibelungen Lorsch belegt ohne Punkt den letzten Platz. Beim zweiten Blick ist die Aufgabe dann gar nicht mehr so einfach.

Ein spielfreies Wochenende liegt hinter den Bundesligakeglern von FEB Amberg, doch nun steht am Samstag, 2. Dezember, die nächste wichtige Begegnung auf dem Plan. Um 12.30 Uhr treten sie beim derzeitigen Tabellenschlusslicht Nibelungen Lorsch an. Die Mannschaft aus Hessen steht überraschend mit 0:14 Punkten auf dem neunten und somit letzten Platz. Doch der Blick auf die Tabelle ist trügerisch.Denn die Lorscher haben bisher nur drei Heimspiele bestritten - und diese gegen Bamberg, Staffelstein und Schwabsberg, alle drei Mannschaften von internationalem Format. Dass die Ergebnisse trotzdem eher knapp ausfielen, deuten auf die Heimstärke der Gastgeber hin. Trotzdem hätte man erwartet, dass sich die erfahrene Mannschaft um Kapitän Steinhauer in der Fremde die einen oder anderen Punkte einfahren kann. Mit Jochen Steinhauer, Thorsten Gutschalk, Frank Gutschalk, Jürgen Osinski, Ralph Müller, Holger Walter oder Michael Straub besitzt der Lorscher Kader eigentlich ausreichend Qualität.Die Amberger möchten den Schwung des Heimsieges gegen Breitengüßbach mitnehmen und haben das spielfreie Wochenende genutzt, um neue Kräfte für die Partie in Lorsch zu sammeln. Natürlich ist jedem Spieler bewusst, dass ein Sieg in Lorsch die Amberger in eine sehr komfortable Situation bringen würde. Doch ebenso weiß bei FEB auch jeder, wie eigenwillig die Lorscher Anlage zu bespielen ist. Trotzdem gelang vor zwei Jahren das Kunststück, bei den Hessen zu gewinnen. Der Kader ist komplett und so gut wie möglich auf die Aufgabe vorbereitet, um die Reise nach Lorsch erfolgreich zu gestalten.