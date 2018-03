Die Bayernligakeglerinnen von FEB Amberg müssen am Sonntag, 18. März, zum letzten Auswärtsspiel der Saison antreten:. Für das Team um Mannschaftsführerin Anja Kowalczyk geht die Fahrt zum SKC Steig Bindlach. Spielbeginn ist um 13 Uhr. Die Gastgeberinnen mussten zwar zuletzt gegen Regensburg und Burgfarrnbach zwei Niederlage in Folge hinnehmen, belegen aber aktuell in der Tabelle Platz vier hinter den Ambergerinnen. Die verloren ihr letztes Heimspiel nach schwacher Leistung gegen Bayreuth klar und deutlich, präsentierten sich aber in der laufenden Punkterunde meist auswärts deutlich stärker als auf der eigenen Anlage. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollte es auch am Sonntag wieder möglich sein, Bindlach zumindest in Bedrängnis zu bringen und auf Augenhöhe mitzuspielen. Da die Ambergerinnen jedoch ebenfalls mit der Grippewelle zu kämpfen hatten, steht die genaue Mannschaftsaufstellung für Sonntag wohl erst sehr kurzfristig fest.