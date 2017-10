Mit dem erlösenden Heimsieg gegen den KRC Kipfenberg im Rücken stellen sich die Bundesligakegler von FEB Amberg der nächsten Aufgabe. Diese allerdings dürfte um einiges schwerer zu bewältigen sein. Denn sie treten am Samstag, 21. Oktober (13 Uhr), beim Titelanwärter Victoria Bamberg an.

Die Oberfranken können mit dem Bundesligastart durchaus zufrieden sein. Mit 6:0 Punkten stehen sie hinter Rot-Weiß Zerbst auf Platz zwei - und mit den Gegnern Lorsch, Staffelstein und Breitengüßbach waren nicht die einfachsten Aufgaben zu erledigen. Im Europapokal durften sich die Gastgeber über einen sehr guten zweiten Platz freuen. Doch in der weiteren Saison gilt es für die Bamberger nun, weiter die Spannung auf höchstem Niveau zu halten. Denn zum einen möchte man den Zerbstern im Kampf um die Meisterschaft ein ebenbürtiger Gegner sein, zum anderen stehen Mannschaften wie Schwabsberg oder Staffelstein in Lauerstellung auf die begehrten Plätze für das internationale Geschäft. Somit wird man gegen Amberg sicherlich keine Schwäche zeigen wollen und versuchen, einen deutlichen Sieg zu erreichen.Die Amberger fahren als Außenseiter nach Bamberg, doch die Erfahrungen der vergangenen Jahre lehren, dass jede Partie erst einmal gespielt werden muss. Die Rolle des Außenseiters hat durchaus den Vorteil, ohne Druck aufspielen zu können und so kann es immer wieder zu einer Überraschung kommen.In erster Line aber geht es für FEB Amberg darum, ein weiteres gutes Spiel gegen einen starken Gegner abzuliefern, den Schwung vom vergangenen Wochenende mitzunehmen und sich weiter zu verbessern. Mannschaftsführer Michael Wehner kann auch diesmal auf alle Spieler zurückgreifen. Die freuen sich auch diesmal darauf, sich mit der Topmannschaft aus Bamberg zu messen.