Nach dem Bundesligaauftakt steht für die Kegler von FEB Amberg der erste Pokalspieltag auf dem Plan. Die Truppe um Kapitän Wehner erwartet am Samstag, 7. Oktober (13 Uhr), mit dem TSV Großbardorf ein bekannter Gegner aus der vergangenen Zweitliga-Saison. Die Mannschaft um Topspieler Christian Helmerich startete mit drei Siegen in die Runde und verbuchte mit einem Erfolg in Schweinfurt bereits am ersten Spieltag einen Big Point. Auch die mannschaftliche Geschlossenheit macht den derzeitigen Tabellenführer zu einem Aufstiegskandidaten. Neben Christian Helmerich sind Pascal Schneider, Andy Behr, Patrick Ortloff, Stefan Roth und Torsten Frank jederzeit für Zahlen um die 600 Holz gut.

Die Amberger mussten die bittere Niederlage gegen Raindorf aufarbeiten. Zumal sie gegen Staffelstein gut spielten und eigentlich top vorbereitet beim Mitaufsteiger antraten. Nun aber gilt es die Augen wieder nach vorne zu richten. Für die Oberpfälzer wäre enorm wichtig, gegen Großbardorf ein Erfolgserlebnis zu verbuchen und durch ein Weiterkommen im Pokal weiter Spielpraxis auf hohem Niveau zu bekommen, um in der Liga das ganze Leistungspotenzial ausschöpfen zu können. Ob Rainer Limbrunner (Infekt) wieder zur Verfügung steht, ist fraglich.