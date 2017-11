Die Bundesligakegler von FEB Amberg haben die Pokalniederlage verdaut - und nun gilt es die Augen wieder nach vorne zu richten. Denn am Samstag, 11. November, um 14 Uhr treten sie beim NBC-Pokalsieger KC Schwabsberg an.

Die Schwabsberger konnten sich zwar über den Sieg des NBC-Pokals freuen und auch im nationalen Pokalwettbewerb stehen sie souverän im Achtelfinale, doch in der Liga mussten sie bereits einen Rückschlag hinnehmen. Mit 6:4 Punkten stehen die Kegler von der Ostalb auf Platz vier. Während man mit der Niederlage bei Rot-Weiß Zerbst noch rechnen konnte, so war die Heimschlappe gegen den SKC Staffelstein am vierten Spieltag ein schmerzhafter Rückschlag im Kampf um Platz zwei oder drei in der 1. Bundesliga. Es gibt also nichts zu verschenken für die ambitionierte Mannschaft um Kapitän Rainer Buschow. Auch der restliche Kader ist auf höchstem Niveau. Phillip Verstecka, Matthias Dirnberger, Manuel Lallinger, Ronald Endrass, Damir Cekovic und Marcel Volz sind alles Kegler auf Top-Niveau.In Amberg war man sich nach der ärgerlichen Pokalpleite einig, dass die Mannschaft nun enger zusammenrücken muss. Vor allem nachdem man sich einvernehmlich von Manuel Donhauser getrennt hat, ist die personelle Situation deutlich angespannter. Doch gerade deshalb will die Mannschaft gemeinsam Charakter zeigen und schon am Samstag gegen den KC Schwabsberg eine Reaktion zeigen. Zwar wäre es vermessen mit Punkten zu rechnen, doch mit einer guten Leistung wollen die Oberpfälzer zeigen, dass die neue Situation den Willen der Mannschaft gestärkt hat. Wichtig dabei wird sein, dass alle Spieler ihre Bestform erreichen.