Eine deutliche Niederlage setzte es am Samstag für die Bundesligakegler von FEB Amberg beim TSV Breitengüßbach. Mit 6:2 Mannschaftspunkten und 3678:3441 Holz nutzen die Hausherren ihren Heimvorteil und die Fehler der Gäste gnadenlos aus.

Zu Beginn gingen Matthias Hüttner und Bernd Klein auf die Bahn, um gegen Mario Nüsslein und Christoph Kaiser zu punkten. Doch schnell wurde klar, dass Klein mit dem eigenwilligem Kugelmaterial nicht klar kommen würde. Nüsslein wusste dies natürlich zu nutzen und so setzte es für den Amberger eine bittere 0:4-Niederlage bei 534:644 Holz. Zwar holte im anderen Duell Hüttner gegen Christoph Kaiser durch ein sehr starkes Finale mit 3:1 und 605:577 einen Punkt für Amberg, allerdings war bereits jetzt ein deutlicher Kegelrückstand aufgelaufen. Somit waren in der Mittelachse Michael Wehner und Florian Möhrlein schon stark unter Druck. Wehner machte gegen Tobias Stark ein ordentliches Spiel und belohnte sich letztendlich verdient mit 3:1 und 583:570 sowie dem zweiten Punkt für Amberg. Möhrlein startete einmal mehr zu nervös in die Partie. Robin Parkan nutzte dies aus: Mit 603:577 Holz bei 2:2 Sätzen holte sich der Breitengüßbacher den Mannschaftpunkt. Damit war die Vorentscheidung so gut wie gefallen.Im Schlusspaar sollten sich Andreas Schwaiger und Wolfgang Häckl nochmals dagegen stemmen. Doch auch Häckl hatte gegen Zoltan Hergeth seine Mühe mit dem Kugelmaterial. Nach 60 Wurf machte der Amberger Platz für Maximilian Hufnagel, doch dieses Duell ging mit 4:0 Sätzen und 641:556 Holz deutlich an die Hausherren.Bei Andreas Schwaiger verlief das Duell ähnlich. Zwar zeigte der Amberger ein ordentliches Spiel, doch konnte er dem druckvollen Spiel von Christian Jellite nicht standhalten. Mit 1:3 bei 586:643 mussten sich auch Schwaiger deutlich geschlagen geben.

Kaiser - Hüttner 3:1/577:605/0:1 Nüsslein - Klein 0:4/644:534/1:1 Stark - Wehner 1:3/570:583/1:2 Parkan - Möhrlein 2:2/603:577/2:2 Jellite - Schwaiger 3:1/643:586/3:2 Hergeth - Häckl/Hufnagel 4:0/641:556/4:2

Gesamt: 3678:3441/6:2