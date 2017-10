Die erwartete Niederlage setzt es für die Amberger Bundesliga-Kegler gegen den deutschen Meister Rot-Weiß Zerbst. Beim 2:6 (3465:3660) sind nur wenige FEB-Akteure mit ihrer Leistung zufrieden.

Limbrunner punktet

Im Pokal gefordert

Michael Wehner und Matthias Hüttner machten sich gegen Matthias Weber und Manuel Weiß ans Werk. Wehner schaffte es auch an diesem Tag nicht, vier gute Durchgänge abzuliefern und so musste sein Gegner Weber beim 2:2 und 570:600 ebenfalls nicht sein ganzes Potenzial abrufen.Ähnlich verlief das Duell zwischen Hüttner und Weiß. Zwar spielte der Amberger zunächst ansehnlich, aber der Zerbster hatte immer eine Antwort. Im letzten Lauf bremste sich Hüttner dann selbst etwas aus und musste sich mit 0:4 und 577:629 deutlich geschlagen geben. In der Mittelachse wollten sich Rainer Limbrunner und Florian Möhrlein dagegenstemmen. Limbrunner erwischte allerdings gegen Fabian Seitz einen Fehlstart, agierte dann aber deutlich verbessert und setzte den unsicher wirkenden Seitz unter Druck. Mit 3:1 Sätzen bei 597:584 Holz sicherte sich Limbrunner verdient den Punkt und bestätigt seinen positiven Trend.Florian Möhrlein startete ebenso nicht gut in die Partie. Gegen einen sehr stark aufspielenden Jürgen Pointinger war das Duell bald entschieden. Beim 2:2 und 585:629 hatte der Amberger trotzdem gute Phasen in seinem Spiel. Das Schlusspaar Bernd Klein und Manuel Donhauser legte gegen Boris Benedikt und Thomas Schneider ebenfalls einen Fehlstart auf die Bahn. Klein aber zeigte im Anschluss eine sehr gute Leistung in einem guten Duell. Mit 3:1 bei 607:600 belohnte sich der Amberger mit einem Punktgewinn.Anders aber Manuel Donhauser: Gegen Thomas Schneider hatte er nach seinem Fehlstart einen schweren Stand, doch es wirkte so, als würde er zunächst ins Spiel zurückfinden. Im letzten Abräumen aber verlor der Amberger völlig den Faden und war mit dem 1:3 und 529:618 nicht zufrieden mit seiner Leistung. Insgesamt schafften es die Amberger einmal mehr nicht, gegen einen starken Gegner befreit aufzuspielen und müssen sich kommendes Wochenende im DKBC-Pokal gegen Unterhammersbach deutlich steigern. Doch Teamchef Michael Wehner ist sich sicher, dass er sich auf die Mannschaft verlassen kann. "Jeder von uns kann es deutlich besser - und wird es auch besser manchen."

Wehner - Weber 2:2/570:600/0:1 Hüttner - Weiß 0:4/577:629/0:2 Limbrunner - Seitz 2:2/597:584/1:2 Möhrlein - Pointinger 2:2/585:629/1:3 Klein - Benedikt 3:1/607:600/2:3 Donhauser - Schneider 1:3/529:618/2:4

Gesamt: 3465:3660/2:6