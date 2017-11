Nach den beiden Niederlagen gegen Bamberg und Zerbst steht für die Bundesliga-Kegler FEB Amberg nun wieder ein Pokalauftritt auf dem Plan. Die Losfee bescherte den Oberpfälzern ein Heimspiel gegen starken den SKC Unterhammersbach.

Somit dürfen sich am Samstag, 4. November, um 13 Uhr die Kegelfans in Amberg auf einen tollen Pokalfight gefasst machen. Die Mannschaft aus dem Schwarzwald musste im vergangenen Jahr den Gang in die Verbandsliga antreten.Doch mit dem Neuzugang von Axel Schondelmaier dürften die Unterhammersbacher zum großen Anwärter auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga sein. Neben Axel Schondelmaier haben die Gäste mit Frederik Köll, Pascal Dräger und Sobott Maurice einige hervorragende Spieler in ihren Reihen.Die Amberger wissen um die Qualität des Verbandsligisten und freuen sich auf die anspruchsvolle Aufgabe. Auf eigener Anlage dürften die Hausherren eine leichte Favoritenrolle einnehmen. Doch die Mannschaft um Michael Wehner wird ein deutlich besseres Spiel als vergangene benötigen, um eine Runde weiter zu kommen. Der Kader steht komplett zur Verfügung und so gehen die Amberger optimal vorbereitet in die Partie.