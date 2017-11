Volz - Hüttner 2:2/586:598/0:1 Vstecka - Hufnagel 3:1/624:562/1:1 Buschow - Wehner 3:1/612:570/2:1 Rohn - Limbrunner 4:0/613:544/3:1 Cekovic - Klein 2:2/621:606/4:1 Lallinger - Häckl 1:3/593:628/4:2 Gesamt: 3649:3508/6:2

Zwar verloren die Kegler von FEB Amberg am Samstag in der 1. Bundesliga beim KC Schwabsberg mit 2:6, doch zeigten sie beim 3508:3649 eine Leistung, die durchaus Hoffnung macht. Trotzdem gibt es für die Amberger noch das ein oder andere zu verbessern.

Im Startpaar gingen Matthias Hüttner und Maximilian Hufnagel auf die Bahnen. Hüttner zeigte gegen Marcel Volz eine gleichmäßig gute Leistung und so belohnte sich der Amberger bei 2:2 Sätzen und 598:586 Holz mit dem Mannschaftspunkt. Hufnagel bekam es mit einem der stärksten österreichischen Keglern zu. Gegen Philipp Vstecka kämpfte der Amberger wacker, musste er sich aber deutlich mit 1:3 Sätzen und 562:624 Holz geschlagen geben. Bei 1:1 Punkten und 50 Kegel Rückstand war der Schaden in Grenzen geblieben. Michael Wehner und Rainer Limbrunner wollten die Partie möglichst lange offen halten. Doch während Wehner im ersten Satz noch Druck aufbauen konnte, legte Limbrunner einen Fehlstart auf die Bahn - und nun nahm die Niederlage ihren Lauf.Wehner konnte das Tempo gegen Rainer Buschow nicht hoch halten und dieser zeigte seine Qualität. Beim 1:3 und 570:612 fand der Amberger Kapitän auch diesmal nicht zu der Klasse, die er eigentlich besitzt. Limbrunner kam auch in der Folgezeit gegen Melvin Rohn nicht ins Spiel und so setzte es ein deutliches 0:4 (544:613). Bei einer 3:1-Führung der Gastgeber und einem deutlichen Kegelvorsprung war die Vorentscheidung bereits gefallen. Trotzdem wollten Wolfgang Häckl und Bernd Klein ein gutes Spiel liefern. Klein zeigte auch dieses Mal eine durchweg gute Leistung, doch Damir Cekovic hatte am Ende die bessere Antwort. Bei 2:2 Sätzen ging auch dieser Punkt mit 621:606 Holz an Schwabsberg.Häckl hatte mit Manuel Lallinger einen schweren Gegner, doch der Amberger Routinier spielte in Topform. Mit 3:1 und 628:593 entschied Häckl das Duell für sich und sorgte für einen versöhnlichen Abschluss. Im Vergleich zum Pokal-Aus vor einer Woche zeigten sich die Amberger deutlich verbessert, doch nun ist es wichtig, dass alle Mannschaftsteile ihre Form finden und in den wichtigen Spielen ihr volles Leistungsvermögen auf die Bahn bringen.