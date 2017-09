Nach dem Test gegen Landshut steht für die Bundesligakegler von FEB Amberg der Saisonauftakt an. Am Samstag, 16. September, um 13.30 Uhr erwarten die Vilsstädter mit dem SKC Staffelstein gleich einen dicken Brocken. Der SKC beendete die vergangen Saison mit einem sehr guten dritten Platz und qualifizierte sich einmal mehr für die internationale Bühne. Doch mit Jürgen Zeitler, Zoltan Hergeth und Cosmin Craciun musste Teammanager Hans-Karl Brütting drei seiner Topspieler ersetzen. Aber Miroslav Jelinek, Marcus Gerdau und Julian Hess konnten die drei Abgänge nicht nur ersetzt werden, sondern an Qualität sogar hinzugewinnen. Zusammen mit Jaroslav Hazva, Jiri Vicha, Thorsten Reiser, Florian Bischoff und Bernd Schwarz sind die Oberfranken extrem stark aufgestellt und dürften erneut im Kampf um die vorderen Plätze mitspielen.

In Amberg ist man sich bewusst, dass man gegen so eine Mannschaft, gespickt mit Nationalspielern als krasser Außenseiter ins Rennen geht. Ganz chancenlos aber ist aber am Samstag nicht. Zu gut kann man sich an das letzte Aufeinandertreffen in Amberg erinnern, als man mit 5:3 siegte und somit eine Sensation schaffte. Aber auch die Staffelsteiner werden diesen Tag sicher nicht vergessen haben.