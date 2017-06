Das Fußball-Team Mädchen II (Jahrgänge 2001 bis 2003) der Schönwerth-Realschule gewann nach der Stadtmeisterschaft und dem Regionalentscheid souverän den Oberpfalztitel. Auf dem Kunstrasenplatz in Obertraubling traten die vier besten Schulmannschaften dieser Altersklasse aus dem Bezirk an. Neben den Mädchen der Schönwerth-Realschule Amberg qualifizierten sich für dieses Turnier jeder gegen jeden der Gastgeber, die Staatliche Realschule Obertraubling, das Augustinus-Gymnasium Weiden und die Mädchenrealschule St. Josef Schwandorf.

Das in Bestbesetzung mit U 16- Nationalspielerin Laura Donhauser, mehreren Auswahl-, Stützpunkt- und erfahrenen Vereinspielerinnen angetretene Amberger Team, betreut von den Sportlehrern Svenja Semm und Eberhard Mühleisen, galt als Favorit. Die Truppe wurde dieser Rolle vollauf gerecht und gewann alle drei Spiele souverän - überwiegend deutlich. Klar mit jeweils 5:0 siegten die Schönwerth-Mädchen gegen Obertraubling und Schwandorf. Dabei trug sich fast die gesamte Mannschaft in die Torschützenliste ein.Lediglich in der ersten Partie gegen das Augustinus-Gymnasium Weiden hatten die Schönwerth-Mädchen zu Beginn Probleme, sich auf die Kunstrasenverhältnisse einzustellen. Sie lagen deshalb nach wenigen Minuten 0:1 zurück. Danach kontrollierten die kombinationssicheren, technisch überlegenen Ambergerinnen das Geschehen und kreierten fast im Minutentakt Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Den überlegen aufspielenden Ambergerinnen gelang zeitig die Führung, wiederum durch Laura Donhauser. Eine Unaufmerksamkeit in der Amberger Abwehr brachte für wenige Minuten nochmals Spannung und den Gleichstand, ehe hochverdient Hannah Dirscherl zum herrlich herausgespielten 3:2-Siegtreffer vollendete.Mit der Siegerehrung sowie mit den überreichten Goldmedaillen und der Urkunde hatten die Amberger Mädchen den Bezirkstitel ebenso in der Tasche wie die Qualifikation für das Nordbayernfinale.