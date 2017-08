Franca Schaller vom ESV Amberg gewinnt zwei Titel bei den Oberpfalz-Mehrkampfmeisterschaften in Regensburg. Eine neue persönliche Bestzeit stellt sie ebenfalls auf.

Amberg/Regensburg. Schon traditionell veranstaltete der SWC Regensburg am vergangenen Wochenende die Oberpfalzmeisterschaften Mehrkampf und Jedermann-Zehnkampf. Ebenfalls schon fast traditionell traten die Athleten bei Kaiserwetter und hervorragenden Bedingungen an. Franca Schaller vom ESV Amberg startete in der Klasse W 14 im Vier- und Siebenkampf an und jubelte über zweimal Gold.Bereits am ersten Tag der Mehrkämpfe erreichte Franca Schaller mit 1864 Punkten den ersten Platz im Vierkampf und sicherte sich die Goldmedaille. Am zweiten Tag der Meisterschaften gewann sie, trotz einer leichten Verletzung am rechten Sprunggelenk, auch im Siebenkampf die Goldmedaille.Dazu verhalf ihr eine sehr gute Zeit von 12,35 Sekunden über die 80-Meter-Hürden, gute 27,29 Meter im Speerwurf und 2:33,27 Minuten im 800-Meter-Lauf. Bei brütender Hitze und nahezu Windstille um die Mittagszeit lief sie an der Spitze des Feldes und erreichte persönliche Bestzeit.