Runde fünf im Frauenfußball: Im Mittelpunkt stehen zwei Nachbarduelle in der Bezirksliga Nord.

In der Bezirksoberliga wartet der noch ungeschlagene SV 08 Auerbach auf den ersten Sieg in dieser Saison. Nach drei Unentschieden hintereinander will man nun den ersten Dreier mit nach Hause nehmen. Leicht wird dies jedoch nicht, da man beim starken SV Wilting zu Gast ist.Im Nachholspiel der Bezirksliga Nord trennten sich die SpVgg Ebermannsdorf und der TuS Rosenberg 4:4 (1:3) unentschieden. Die Gäste starteten stark und führten zur Pause auch klar durch schön heraus gespielte Treffer von Viola Dietrich (10.), Nicole Wagner (35.) und Nadja Sporrer (41.) bei einem Gegentreffer von Sophia Scherer. Nach der Pause starteten die Rosenbergerinnen nervöser und überließen den Ebermannsdorferinnen zu viele Spielanteile. Auch der vierte Treffer der Gäste durch Johanna Brandl (68.) reichte nicht, um einen Auswärtsdreier einzufahren, denn die Heimelf machte viel Druck und nutzte die eine oder andere Fahrlässigkeit noch zum Ausgleich. Doppelte Torschützin war dabei Vanessa Waal (62.,77.).Weiter an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord liegt Absteiger FC Edelsfeld. Damit dies auch so bleibt, muss er am Wochenende das Derby gegen die SG Ursensollen/Illschwang jedoch für sich entscheiden. Kein leichtes Unterfangen, da die Gastgeberinnen um Trainer Hans Ehrensberger nur zwei Zähler weniger auf dem Konto stehen haben und somit durch einen Sieg selbst die Pole Position der Liga einnehmen könnten. Man darf sich also auf ein spannendes Derby auf Augenhöhe freuen.Der TuS Rosenberg bestreitet sein nächstes Auswärtsspiel beim FC Oberviechtach-Teunz. Die Grundler-Elf will den Gastgeberinnen die erste Heimniederlage beibringen - und mit einem Dreier könnte man auf der Punkteskala gleichziehen.Ein weiteres Landkreisderby steigt beim TSV Theuern II, der den Nachbarn, die SG Ebermannsdorf/Ensdorf, bei sich begrüßt. Auch hier treffen sich zwei Mannschaften, die beide die Chance nutzen möchten, einen Platz im oberen Tabellendrittel zu ergattern und festzuzurren.

Landesliga Süd

6. SpieltagKempten - Wacker II Sa. 15 UhrRuderting - Ingolstadt II Sa. 16 UhrObereichstätt - Amicitia Sa. 16 UhrKaufbeuren - Reichenberg So. 15 UhrAugsburg - Theuern So. 15 UhrBezirksoberliga5. SpieltagWilting - Auerbach Sa. 16 UhrNabburg - Neudorf Sa. 16 UhrSchwarzenfeld - Altenstadt/Voh. So. 15 UhrSC Regensburg II - Thalmassing So. 15 UhrBezirksliga Nord5. SpieltagTeunz - Rosenberg Sa. 16 UhrFlossenbürg - Schwandorf Sa. 16 UhrTheuern II - Ebermannsdorf So. 13 UhrLeonberg - Dachelhofen So. 13.15 UhrUrsensollen - Edelsfeld So. 15 UhrKreisliga 15. SpieltagGebenbach - Auerbach II Sa. 18 UhrEschenbach - Etzenricht Sa. 16 UhrEnsdorf - Störnstein So. 16 Uhr