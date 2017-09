Drei der sechs Frauenfußballteams aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach auf Bezirksebene gewannen ihre Spiele am zweiten Spieltag. Der FC Edelsfeld sicherte sich damit auch gleich die Tabellenführung. Auswärts gewannen die SpVgg Ebermannsdorf (neuer Tabellenzweiter) und der TuS Rosenberg.

In der Bezirksoberliga ertrotzte sich ein gut aufgelegter Aufsteiger SV 08 Auerbach beim Landesliga-Absteiger TSV Neudorf das zweite Remis in der noch jungen Saison. Der Neuling erwischte durch Alisa Geyer einen Blitzstart (4.). Die Gastgeberinnen brauchten eine Weile, um sich von diesem frühen Rückstand zu erholen. Sabrina Hesl markierte kurz vor der Pause den Ausgleich und Luisa Spöth brachte den Ex-Verbandsligisten sogar in Führung (54.), doch Annika Deglmann schaffte nach einer Stunde den verdienten Ausgleich.In der Bezirksliga Nord trennten sich die SG Ursensollen/Illschwang und der Aufsteiger aus Leonberg in einem spannenden Match 3:3 Remis, die Gäste wurden somit von der Tabellenspitze verdrängt. Im Spiel des FC Edelsfeld gegen den TSV Theuern II gab es am Hahnenkamm einen verdienten 3:1-Erfolg des neuen Tabellenführers. Janine Hutzler brachte die Fischer-Truppe nach zehn Minuten in Führung, das spielte der Heimelf natürlich in die Karten, die im ersten Durchgang nur eine gute Möglichkeit der gut disponierten Gäste zuließ. Weitere Chancen vergab die Heimelf, weil sie zu unsauber spielte. Sandra Sebald brachte den Erfolg mit ihren Treffern in trockene Tücher. Johanna Gruber sorgte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff per Freistoß für ein verdientes Ergebnis-Make-up.Freude beim TuS Rosenberg, der durch eine starke Teamleistung beim Ex-Landesligisten FT Eintracht Schwandorf drei Punkte holte. Den 2:1-Erfolg sicherten Treffer von Nicole Wagner (10.) und Mimi Aures per Freistoß (52.). In den ersten 25 Minuten waren die Gäste spielbestimmend, aber nach der Verletzung von Filiz Isik kam ein Bruch in das Spiel des TuS und die Naabstädterinnen zu Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang hätte der TuS Rosenberg eigentlich mehr aus seinem Chancenplus machen müssen. Nach einer Fahrlässigkeit kamen die Gastgeberinnen zum Anschlusstreffer durch Christina Wiesner und es wurde im Schlussakkord noch hektischer, aber den unter dem Strich verdienten Sieg fuhren die Gäste dann doch ein.Aufsteiger Dachelhofen musste gegen bei der 1:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Ebermannsdorf Lehrgeld zahlen: Vanessa Waal (26.) und Celine Hawliceck (63.) sorgten für klare Verhältnisse. Den Anschlusstreffer der Heimelf durch Judith Mischl (85.) konterte Sandra Drechsler im Gegenzug mit Endstand.