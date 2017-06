Nach 18 Saisonspielen haben beide 17 Punkte. Zu viel für den Abstieg, zu wenig für den Klassenerhalt. In einem Entscheidungsspiel machen die Fußballerinnen des FC Edelsfeld und der SpVgg SV Weiden nun aus, wer die Bezirksoberliga verlassen muss.

Edelsfeld. Anstoß auf neutralem Platz in Freihung ist am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr. Der Verlierer ist der zweite Direktabsteiger in die Bezirksliga neben dem TV Barbing, der Gewinner bleibt in der Bezirksoberliga. Zur Winterpause war der FC Edelsfeld im Prinzip schon abgestiegen, lediglich drei Punkte standen auf der Habenseite. Das Team zeigte in der Rückrunde aber eine tolle Moral und versuchte sich an der Mission Klassenerhalt. Mit vier Siegen und zwei Remis in den zehn Spielen nach dem Winter gelang dieses fast für unmöglich erachtete Unterfangen auch fast noch.Einen Favoriten auszumachen ist schwierig: Zum einen hat die SpVgg SV Weiden beide Begegnungen gegen Edelsfeld gewonnen und dadurch einen gewissen psychologischen Vorteil, auf der anderen Seite zeigte die Edelsfelder Formkurve zum Saisonende hin nach oben, während Weiden nur noch eines der letzten sechs Spiele gewann - das Momentum liegt hier also beim FC Edelsfeld. Letztlich werden die Tagesform und sicher auch das Glück den Ausschlag geben.Dass die Spielerinnen nun noch einmal 90 oder vielleicht auch 120 Minuten an die absolute Leistungsgrenze gehen müssen, ist klar, aber auch der absolute Wille und die Einstellung für diese Partie sind wichtige Voraussetzungen. Vielleicht kann zudem die Unterstützung durch eine große Zuschauerkulisse am Ende das eine oder andere Prozent mehr noch herauslocken.