Elfter Spieltag bei den Fußballerinnen: Für den Bezirksligisten FC Edelsfeld steht dabei gleich das nächste Landkreisduell auf dem Programm.

Frauenfußball Landesliga Süd



Ingolstadt II - Geratskirch. Sa. 15.30 Uhr



Kaufbeuren - Obereichstätt Sa. 16 Uhr



Reichenberg - Augsburg Sa. 16 Uhr



Theuern - Kempten So. 15 Uhr



Amicitia - Ruderting So. 16 Uhr



Bezirksoberliga



Auerbach - Neudorf Sa. 16 Uhr



Wilting - Altenstadt/Voh. Sa. 17 Uhr



Nabburg - Schwarzenfeld Sa. 17 Uhr



SpVgg SV Weiden - Thalmassing So. 15 Uhr



Bezirksliga Nord



Flossenbürg - Teunz Sa. 17 Uhr



Rosenberg - Schwandorf Sa. 17 Uhr



Ebermannsdorf - Dachelhofen Sa. 17 Uhr



Theuern II - Edelsfeld So. 13 Uhr



Leonberg - Ursensollen So. 13.15 Uhr



Kreisliga 1



Auerbach II - Etzenricht Sa. 14 Uhr



Gebenbach - Theuern III Sa. 17 Uhr



Neusorg II - Störnstein So. 13 Uhr

An diesem Wochenende startet nun offiziell die Rückrunde für alle Frauenfußballteams der Bezirksoberliga und der Bezirksliga Nord. Der SV 08 Auerbach erwartet zum Start den TSV Neudorf. Die Gäste stehen unter Zugzwang, da sie in acht Spielen erst vier Punkte holten und auf dem vorletzten Platz stehen. Doch die Heimelf will sich mit einem Sieg weiter im Mittelfeld der Bezirksoberliga festsetzen.In der Bezirksliga Nord steht das nächste Derby an: Der TSV Theuern II empfängt den FC Edelsfeld, der vergangenes Wochenende im Derby gegen Rosenberg 1:1 unentschieden spielte. In der Hinrunde entschied der Tabellenführer vom Hahnenkamm die Partie gegen die Landesliga-Reserve klar für sich. Doch die Vilstalerinnen wollen sich nicht geschlagen geben und werden versuchen, den Spitzenreiter der Liga etwas zu ärgern.Die SG DJK Ursensollen/Illschwang tritt beim starken Aufsteiger SV Leonberg an. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte und mit einem Dreier könnte die Mannschaft von Trainer Ehrnsberger an Leonberg vorbeiziehen und den zweiten Tabellenplatz einnehmen. Man darf gespannt sein, da die erste Begegnung der beiden Teams mit einem 3:3-Unentschieden endete. Die SpVgg Ebermannsdorf spielt an diesem Wochenende gegen den TuS Dachelhofen. Auf dem Papier eine leichte Aufgabe, da die Gäste mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Platz stehen. Doch diese wollen den Klassenerhalt noch schaffen und werden der SpVgg Ebermannsdorf das Leben nicht leicht machen.Ähnlich sieht es für den TuS Rosenberg aus. Dieser empfängt die FTE Schwandorf im Aicher-Stadion. Gegen das Schlusslicht mit nur zwei Zählern will die Grundler-Elf nicht patzen. Bei einem Sieg würde sich der TuS im Mittelfeld einnisten.