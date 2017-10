Einen Kantersieg landete der SV 08 Auerbach in der Frauenfußball-Bezirksoberliga und liegt nun im Mittelfeld der Tabelle. Eine Etage tiefer kamen Ebermannsdorf und Ursensollen im direkten Duell sowie der TuS Rosenberg zu Teilerfolgen. Die beiden für den Sonntag anberaumten Paarungen der Bezirksliga Nord zwischen dem TSV Theuern II und dem SV Leonberg sowie TuS Dachelhofen gegen den FC Edelsfeld wurden abgesetzt und für Dienstag, 31. Oktober, neu anberaumt. Anstoß in Theuern ist um 11 Uhr, in Dachelhofen um 14 Uhr.

Der gut aufgelegte SV 08 Auerbach schickte das Schlusslicht FC Schwarzenfeld mit einer 1:8 (0:2)-Niederlage nach Hause. Der Aufsteiger setzte sich damit mit einer ausgeglichenen Bilanz im Mittelfeld fest. Die Treffer für die deutlich überlegene Heimelf teilten sich die wieder torhungrige Nicola Putzer (21., 80., 90.), Alisa Geyer (31.), Melanie Reng (53.), Sarina Geyer (67.) und Annika Deglmann (74.) bei einem Gegentreffer in der 63. Minute durch Julia Heimler.In der Bezirksliga Nord trennten sich die SG Ebermannsdorf und die SG Ursensollen 1:1 unentschieden. In diesem Kreisderby ging der Tabellenzweite nach 41 Minuten durch Barbara Steuerl in Führung. Nach einer guten Stunde stellte Vanessa Waal die Punkteteilung sicher.Wieder einmal konnte der TuS Rosenberg im Schlussakkord punkten - diesmal beim 4:4 (1:2) gegen den TSV Flossenbürg. Gegen diesen Kontrahenten hätten die Hüttenstädterinnen auch gerne einen Dreier eingefahren, aber da die Gastgeberinnen die meiste Zeit nicht im Rückstand lagen, ist das Remis gar nicht so schlecht. Das stellte Mimi Aures in der letzten Minute sicher, zuvor hatten Manuela Eckl (30.) und Nadja Heinl (72., 78.) bei Gegentoren von Johanna Rosner (23., 39.), Sophia Scheinkönig (57.) und Birgit Schell (81.) getroffen.