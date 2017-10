Es war nicht das Wochenende der Kellerkinder in der Fußball-Kreisliga Süd. Der Tabellenzwölfte FC Edelsfeld verliert am elften Spieltag ebenso wie der Vorletzte TSV Eslarn und Schlusslicht SV Freudenberg. Das hat in dieser Saison ein ganz besonderes Problem.

Die Entscheidung im Kellerduell zugunsten der DJK Utzenhofen fiel zwei Minuten vor Spielende - bezeichnend für den SV Freudenberg. Von den elf Spielen verlor dieser sechs durch Gegentreffer in den letzten zehn Minuten. Spitzenreiter bleibt der FV Vilseck, neuer Zweiter ist der SC Luhe-Wildenau, der den 1. FC Rieden überholte.SV Freudenberg 1:2 (0:0) DJK UtzenhofenTore: 0:1 (51.) Michal Vanous, 1:1 (70.) Michael Roith, 1:2 (88.) Tobias Respondek - SR: Matthias Schubert (Neustadt/Kulm) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (87.) Mario Augsberger (Utzenhofen), wegen Meckerns(koa) In einer teils zerfahrenen Partie merkte man beiden Teams die Bedeutung des Spiels an. Die besten Möglichkeiten in Hälfte eins hatten die Utzenhofener, aber für Freudenberg rettete zweimal Aluminium. Nach dem Seitenwechsel dann die Führung der Gäste, als Michal Vanous aus stark abseitsverdächtiger Position zum 0:1 einschob. Die junge Freudenberger Mannschaft wollte sich aber nicht geschlagen geben und es entwickelte sich ein Kampf um jeden Zentimeter. Belohnt wurden die Anstrengungen, als Michael Roith den verdienten Ausgleich markierte. Spätestens als Gästespieler Augsberger drei Minuten vor dem Ende wegen Meckerns vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, stellten sich die Zuschauer auf eine Punkteteilung ein. Tobias Respondek hatte aber etwas dagegen und erzielte kurz vor Schluss den doch etwas glücklichen Siegtreffer für die Gäste.TuS Rosenberg 1:1 (0:0) SV 08 AuerbachTore: 0:1 (58.) Daniel Maier, 1:1 (85.) Christoph Bäumler - SR: Tim Schuller (SV Freudenberg) - Zuschauer: 85(kok) In einer ausgeglichenen Partie hatten zunächst die Rosenberger die besseren Möglichkeiten. Bei einem gefährlichen Standard und einem schönen Volleyschuss von Pascal Behringer war die Führung in greifbarer Nähe. Doch auch die Elf von Auerbachs Spielertrainer Marko Scholz kam immer wieder gefährlich vor das TuS-Gehäuse. Nach der Pause drehte sich das Spiel plötzlich, als dem Rosenberger Schlussmann eine Unachtsamkeit unterlief und der Auerbacher Daniel Maier an der richten Stelle stand und zur glücklichen Führung einschob. Die Heimelf brauchte etwas, um sich von diesem Schock zu erholen, agierte dann aber wesentlich offensiver. Die Gäste hatten in der Folge zahlreiche Konterchancen, doch TuS-Schlussmann Sebastian Moser bewahrte seine Mannschaft vor einem weiteren Gegentreffer. Kurz vor Schluss erzielte Christoph Bäumler mit einem Flachschuss den glücklichen Ausgleich.ASV Haselmühl 0:1 (0:0) SC Luhe-WildenauTor: 0:1 (50./Foulelfmeter) Nico Argauer - SR: Maximilian Großmann (Regenstauf) - Zuschauer: 100(pme) In einer mit viel Kampfgeist geführten Partie verließen die Gäste als verdienter Sieger den Platz, obwohl sie ein Elfmetertor zum Sieg benötigten. Kurz vor dem Pausenpfiff musste ASV-Torwart Patrick Stiegler Kopf und Kragen riskieren, um vor dem einschussbereiten Schreier zu retten. Im Gegenzug hatte Haselmühl die erste Chance nach einem Eckball. Die zweite Spielhälfte war gerade mal fünf Minuten alt, als Stiegler einen Gegenspieler im Strafraum zu Fall brachte. Den Elfmeter verwandelte Nico Argauer souverän flach ins rechte Toreck. Die Vilstalelf versuchte alles, um das Spiel noch zu drehen, hatte aber keine größeren Tormöglichkeiten. Die beste Chance hatte noch Markus Barth mit einem Freistoß, den aber Gästetorwart Ruppert ohne große Mühe entschärfte.SV Schmidmühlen 2:2 (1:2) Germania AmbergTore: 1:0 (18.) Matthias Segerer, 1:1 (37., Elfmeter) Thomas Schwab, 1:2 (45.) Dominik Peter, 2:2 (68.) Daniel Liebchen - SR: Michael Straßenmeyer - Zuschauer: 90(fop) Das nächste Remis der Unentschieden-Könige. Schmidmühlen startete überlegen und erspielte sich einige gute Möglichkeiten. In der 18. Minute dann das 1:0 durch Matthias Segerer, der nach einer Hereingabe von Alexander Göth den Ball nur noch über die Linie zu schieben brauchte. Schmidmühlen drückte weiter, aber dann kamen die Minuten des an diesem Tag völlig überforderten Schiedsrichtergespanns um Michael Straßenmeyer. In der 37. Minute entschied er auf Elfmeter für Germania, bei dem sich selbst die Gegner das Schmunzeln nicht verkneifen konnten. Thomas Schwab verwandelte sicher. Kurz vor der Pause dann ein Freistoßpfiff, der ebenfalls vielfaches Kopfschütteln auslöste. Die Hereingabe vollstreckte Dominik Peter eiskalt (45.). In beiden Situationen stand der Linienrichter deutlich besser, gab aber keinen Hinweis. Die Serie der fragwürdigen Entscheidungen setzte sich in Hälfte zwei fort, wobei vor allem das Zeitspiel der Gäste ungeahndet blieb. Trotzdem erzielte Daniel Liebchen noch das 2:2, als er in der 68. Minute eine starke Einzelleistung von Matthias Segerer vollendete.SSV Paulsdorf 2:1 (1:1) FC EdelsfeldTore: 1:0 (2.) Patrick Schedlbauer, 1:1 (30.) Jan Wolf, 2:1 (90.) Christian Schreier - SR: Andre Gilch - Zuschauer: 125(tbe) In der 1. Minute der erste Schuss, in der 2. Minute das 1:0 durch einen 20-Meter-Schlenzer von Schedlbauer. Der SSV Paulsdorf begann wie die Feuerwehr und hatte auch danach eine Großchance nach der anderen. Nach knapp einer halben Stunde dann der überraschende Ausgleich, als Jan Wolf mit einem Distanzschuss aus knapp 25 Metern unhaltbar für SSV-Torhüter Michael Sander in den Winkel traf. Der Gegentreffer wirkte, nun wurden die Pässe ungenauer und das Spiel überhastet vorangetrieben. Auch nach der Pause waren die Hausherren anfangs nicht auf der Höhe des Geschehens, schafften es dann aber wieder, das Spiel zu kontrollieren. Gegen Ende wurde es ein offener Schlagabtausch ohne zwingende Torchancen. Bis kurz vor Schluss: Nach einer Ecke der Gäste (89.) machten die Hausherren das Spiel schnell, nach einer Flanke rutschte Tobias Scherm der Ball über den Kopf, doch am langen Pfosten stand Christian Schreier frei und drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie.TSV Königstein 4:2 (2:0) 1. FC RiedenTore: 1:0/2:0 (9./34.) Benedikt Ertl, 2:1 (61.) Christian Richter, 2:2 (69.) Tobias Eichenseer, 3:2 (72.) Yannick Hutzler, 4:2 (85.) Christian Ringler - SR: Nico Hauser - Zuschauer: 120(jsb) Das frühe 1:0 von Ertl spielte dem TSV Königstein bei seinem dritten Heimsieg in Folge in die Karten. Die Königsteiner fanden immer besser ins Spiel, waren vor allem in den Zweikämpfen präsent und erspielten sich einige gute Möglichkeiten, von denen jedoch nur eine zum 2:0 genutzt wurde. Bei einer konsequenteren Chancenauswertung hätte das Spiel schon zur Halbzeit entschieden sein können. Rieden kam besser aus der Kabine, die Königsteiner waren unsortiert und bettelten förmlich um den Anschlusstreffer. Diesen erzielte Richter unbedrängt nach einer Hereingabe. Dem Gastgeber glitt das Spiel allmählich aus der Hand, Eichenseer nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft zum Ausgleich. Rieden war in dieser Phase am Drücker, Königstein fand zwar überhaupt nicht mehr statt, erzielte jedoch den erneuten Führungstreffer, als Hutzler einen Aufsetzer per Seitfallzieher versenkte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide und wurde durch einen Freistoßhammer von Christian Ringler entschieden.FV Vilseck 4:0 (0:0) TSV EslarnTore: 1:0 (55.) Philip McLarrin, 2:0 (62.) Daniel Lopez, 3:0 (68.) Daniel Dietrich, 4:0 (69.) Stefan Liermann - SR: Reinhold Schramm (Bindlach) - Zuschauer: 170 - Gelb-Rot: (65.) Matthias Zankl (TSV)(mc) In den ersten 45 Minuten taten sich die Hausherren schwer, sich gegen zwei massiv stehende Fünferketten durchzusetzen, aus denen sich abwechselnd Adam Like und Daniel Bäumler lösten, um einen Ball in der Vilsecker Hälfte hinterher zu laufen. Bis auf einen Pfostenschuss von Daniel Lopez hatte aber die Heimmannschaft keine nennenswerte Möglichkeit. Anders in der zweiten Hälfte. Nach einem Freistoß von Benedikt Herbrich ließ Stefan Liermann den Ball durch die Beine laufen und für Philip McLarrin war es ein Leichtes, ihn über die Linie zu drücken. Innerhalb von 15 Minuten schraubten die Vilsecker das Ergebnis auf 4:0. Zunächst schickte Stefan Liermann Daniel Lopez auf die Reise, der im Fallen das 2:0 erzielte. Kurz darauf drehte Daniel Dietrich einen nach hinten gespielten Eckball von der Strafraumgrenze aus ins Gehäuse und schließlich war es Stefan Liermann, der eine Uneinigkeit zwischen dem Gästeschlussmann mit seinem Abwehrspieler zum 4:0 nutzte.