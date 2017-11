Erst Sturmtief "Herwart", jetzt Regen und Schnee: Das Wetter macht den Fußballern derzeit einen dicken Strich durch die Rechnung. In der Kreisliga Süd wird am 16. Spieltag nur eine Partie ausgetragen - die am Samstag in Rosenberg. Am Sonntag wird in Paulsdorf zwar angepfiffen, wenig später aber schon wieder abgepfiffen.

So richtig ungemütlich war es schon am Samstag in Rosenberg, wo die meisten der 120 Zuschauer unter dem Tribünendach ein trockenes Plätzchen suchten. Nach einer halben Stunde führte der TuS gegen den FV Vilseck bereits mit 2:0, musste sich letztlich aber mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Der eine Punkt reichte beiden Mannschaften nicht, um den Spitzenreiter SSV Paulsdorf zu überholen.Der wollte am Sonntag das Spitzenspiel gegen den SC Luhe-Wildenau unbedingt austragen. Der Unparteiische hatte nach einer Platzbesichtigung auch nichts dagegen und pfiff die Partie an. Dann aber setzte heftiger Schneeregen ein und Schiedsrichter Tobias Bauer bracht die Partie nach sieben Minuten ab. "Die Gesundheit der Spieler geht vor", sagt Kreisspielleiter Albert Kellner, den die Absagen noch nicht weiter beunruhigen. "Wir werden einen neuen Termin finden im neuen Jahr. Heuer werden diese Partien nicht mehr nachgeholt."Die beiden vom Sturmwochenende, Germania Amberg - SV 08 Auerbach und SV Freudenberg - FV Vilseck, "irgendwann unter der Woche", die sechs Spiele von diesem Wochenende Ende März 2018, eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Wiederbeginn nach der Winterpause. Sollte es an den letzten beiden Spieltagen in diesem Jahr weitere Ausfälle geben, werde es aber problematisch, sagt Kellner. "Dann bleiben nur noch Termine unter der Woche.TuS Rosenberg 2:2 (2:2) FV VilseckTore: 1:0/2:0 (26./28.) Christoph Bäumler, 2:1 (32.) Daniel Dietrich, 2:2 (42., Elfmeter) Stefan Liermann - SR: Kenny Abieba (Hajduk Nürnberg) - Zuschauer: 120Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Vierten hatten beide Mannschaften etwas Schwierigkeiten mit dem nassen und weichen Platz im Aicher-Stadion. Dennoch erwischte der bis dato ungeschlagene Aufsteiger aus Rosenberg den besseren Start. In der 26. Minute brachte Torjäger Christoph Bäumler die Gastgeber in Führung, ehe er nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer den Vorsprung ausbaute. Doch die Rosenberger gaben die Führung noch vor der Pause aus der Hand: Vier Minuten nach dem zweiten Gegentor sorgte Daniel Dietrich für den Anschlusstreffer der Vilsecker. Durch einen von Stefan Liermann verwandelten Elfmeter kamen die Gäste zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte gab es einige umstrittene Entscheidungen des Schiedsrichters, der Siegtreffer gelang keiner der beiden Mannschaften. Letztlich blieb es bei 2:2-Unentschieden, mit dem der TuS weiterhin ungeschlagen ist. Beide Teams bleiben punktgleich an der Tabellenspitze, konnten den SSV Paulsdorf aber nicht von Platz eins verdrängen.