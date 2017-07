Zwei Termine hält sich Kreisspielleiter Albert Kellner im Jahresverlauf immer frei: seinen Hochzeitstag und die Fairnesspokalehrung. Damit ist bereits viel gesagt über den Stellenwert dieses Wettbewerbs im Fußballkreis Amberg/Weiden.

Fairnesspokal 2016/17 Kreisliga



1. TSV Königstein 1,65 2. ASV Haselmühl 1,73 3. SSV Paulsdorf 1,96 4. DJK Weiden 2,19 5. TuS/WE Hirschau 2,30



Kreisklasse



1. ASV Haidenaab 1,89 2. FC Großalbershof 2,00 DJK Ursensollen 2,00 4. SV Raigering II 2,07 SV Loderhof 2,07 TSV Pressath 2,07



A-Klasse



1. DJK Ensdorf II 1,03 2. SSV Paulsdorf II 1,07 3. DJK Neustadt II 1,41 4. DJK Weiden II 1,42 5. ASV Haselmühl II 1,50



B-Klasse (Sonderpreis)



1. SV Immenreuth II 0.61

Raigering. 14 Vereine hatte unser Verlag "Der neue Tag/Amberger Zeitung" am Montagabend ins Sportheim des SV Raigering eingeladen. Es galt jene Mannschaften auszuzeichnen, die sich in der Spielzeit 2016/17 in Sachen Fairness besonders hervorgetan hatten. Dabei gab es für die "Musterknaben" nicht nur wohlmeinende Worte, sondern auch eine handfeste Belohnung in Form von Geldpreisen und Spielbällen."Mehr als nur 11 Freunde" - mit diesem Spruch begrüßt ein Schild die Gäste im Raigeringer Sportheim. Chefredakteur Norbert Gottlöber griff den Satz auf, um Zusammenhalt und Fairness im Amateurfußball zu loben. Bisweilen aber, so Gottlöber, habe er Zweifel, ob auch die Profis den Fairnessgedanken hochhalten. "Ich würde mir wünschen, dass da einfach mal jemand zugibt, dass der Gegner Einwurf hat und nicht er." Da der Fairnesspokal in der Saison 2017/18 zum 30. Mal ausgespielt wird, kündigte der Chefredakteur für das Jubiläum im kommenden Jahr eine besondere Aktion an: "Wir wollen dann auch einen einzelnen Fußballer ehren, der durch besonders faires Verhalten aufgefallen ist.""Wir haben ein kleines Problem, und zwar über dem Fischerberg drüber", gab Albert Kellner in seinem Grußwort zu bedenken. Dabei spielte er auf die geografische Lage der fairsten Vereine an. Die überwiegende Mehrheit stammt einmal mehr aus dem Teilkreis Amberg, der Osten des Teilkreises Weiden war in Raigering überhaupt nicht vertreten. "Ich würde mir wünschen, dass wir auch da mal jemanden in die Wertung bekommen", sagte Kellner.Als "Dienstleister für die Vereine" und nicht als "Instanz der Machtausübung" wolle sich das Kreissportgericht verstanden wissen, betonte KSG-Vorsitzender Lorenz Gebert. Strafen bei Fehlverhalten müssten sein, diese würden aber nach festgelegten Regeln erfolgen.Im Beisein von Ehren-Kreisspielleiter Josef Gläßl, der vor 29 Jahren zusammen mit Verlagsdirektor a.D. Fritz Hußlein den Fairnesspokalwettbewerb ins Leben gerufen hatte, überreichte Sport-Ressortleiter Alfred Schwarzmeier an die Vereinsvertreter die Preise. In den einzelnen Spielklassen gewannen der TSV Königstein (Kreisliga), der ASV Haidenaab (Kreisklasse), die DJK Ensdorf II (A-Klasse) und der SV Immenreuth (B-Klasse). Die Ensdorfer Zweite sicherte sich mit einem Teiler von 1,03 (Strafen geteilt durch Spiele) den Gesamtsieg. "Ein toller Erfolg, der eueren Aufstieg in die A-Klasse nachträglich versüßt", sagte Schwarzmeier.