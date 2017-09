FC Amberg II beim heimstarken SC Katzdorf

Amberg. (lst) Der Euphorie bei den Bezirksliga-Fußballern des FC Amberg ist die Ernüchterung gefolgt. Die Truppe um die Trainer Manfred Melchner und Matthias Hummel ist am Donnerstagabend beim 1:6 gegen den SV Hahnbach hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet."Eiskalt bestraft"Allerdings bleibt den Gelb-Schwarzen keine Zeit, der Klatsche nachzutrauern, denn bereits am Sonntag, 10. September, um 15.15 Uhr geht es für sie zur Partie zum SC Katzdorf. "Der Hahnbacher Erfolg war absolut verdient. Die Truppe von Trainer Rüdiger Fuhrmann war sehr gut eingespielt und uns überlegen", blickt Melchner zurück. Er attestiert dem Gegner einen "starken Auftritt". Co-Trainer Hummel fügt an: "Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Und diese bestrafte Hahnbach eiskalt."Lautstarke FansAuf einen ähnlich heißen Tanz wie am Donnerstag machen sich die Amberger beim SC Katzdorf gefasst. Der aktuelle Tabellensechste um seinen Coach Holger Fleck, der ja schon für die Vilsstädter gearbeitet hatte, gilt als äußerst heimstark und wird auf eigenem Platz von seinen Fans regelmäßig lautstark unterstützt.Zu jung"Damit müssen wir zurechtkommen, unsere blutjunge und unerfahrene Truppe tut sich in der Bezirksliga gegen solche starke Gegner einfach noch schwer", sagt Melchner. Der SC Katzdorf war in der abgelaufenen Saison auf dem fünften Rang der Abschlusstabelle gelandet und mischt auch heuer wieder vorne mit.Gleiches PersonalAllerdings beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Pfreimd, der bislang als einzige Mannschaft in dieser Spielzeit in Katzdorf gewinnen konnte (4:2), schon sieben Zähler. "Der SCK ist zuhause eine Macht. Wir müssen nach der Niederlage gegen Hahnbach so schnell wie möglich wieder die Köpfe freibekommen", gibt Hummel aus. Entscheidend sei, dass eine Truppe in Katzdorf körperlich dagegen halte und die Fehlerquote minimiere. Gegenüber dem Donnerstags-Spiel gibt es beim FC Amberg keine personellen Veränderungen.