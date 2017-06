Schmidgaden. Mehr als drei Jahrzehnte hat es gedauert, bis der FC Schmidgaden wieder Bezirksligaluft schnuppern darf. Entsprechend stolz waren die Verantwortlichen des Aufsteigers bei der Tagung der Fußball-Bezirksliga Nord im eigenen Sportheim. Neben dem FC Schmidgaden sind der SV Inter Bergsteig Amberg, der TuS/WE Hirschau, der SV Kulmain und der SV Sorghof in die höchste Spielklasse des Bezirkes zurück gekehrt. Letzterer gab zuletzt ein einjähriges Gastspiel in der Landesliga, freut sich jetzt aber auf viele Nachbarduelle.

Rückblickend sprach Bezirksspielleiter Thomas Graml von einer Saison, die in jeglicher Hinsicht vernünftig verlief. "Es gab manchmal verschiedene Ansichten, doch das ist normal. Die Zusammenarbeit zwischen mir, den Vereinen und dem Sportgericht und dem Schiedsrichterwesen war sehr gut." Nur kurz streifte er die vergangene Saison, die mit der Meisterschaft des 1. FC Schwarzenfeld und dem Aufstieg des SV Raigering über die Relegation endete. Absteigen mussten der TSV Tännesberg, SV Grafenwöhr und der FV Vilseck. Deutlich mehr persönliche Strafen als im Jahr zuvor mussten die Schiedsrichter verhängen. So gab es 1239 Verwarnungen (Vorjahr 1038), 64 anstatt 37 Gelb-Rote Karten und 28 Platzverweise (Vorjahr 32). In der Fair Play-Tabelle liegt der SV Raigering ganz vorne, Schlusslicht ist der SV Schwarzhofen. Die Zuschauerstatistik wird angeführt vom SC Katzdorf (284).Die neue Saison beginnt am 22. und 23. Juli. Das Eröffnungsspiel bestreiten der SV Schwarzhofen und der TSV Detag Wernberg am Freitag, 21. Juli, um 18.45 Uhr. Letzter Spieltag vor der Winterpause ist am 25. und 26. November, am 17. und 18. März 2018 geht es dann weiter bis zum 19. Mai 2018. Am 15. August findet ein Wochenspieltag statt. Ausgefallene Spiele werden meist in der darauf folgenden Woche angesetzt, sofern sich die Vereine nicht auf einen anderen zeitnahen Termin einigen. Der Eintrittspreis für Erwachsene Herren bleibt unverändert bei 4,50 Euro. Gastvereine haben für 20 Personen freien Eintritt.Spielverlegungen sind immer online zu beantragen, sagte Thomas Graml. Bei großer Hitze in den Sommermonaten können sich die Vereine über eine zeitliche Verlegung besprechen, diese werde dann kostenfrei vorgenommen. Ihre Heimspiele tragen der SV Inter Bergsteig Amberg und der TSV Detag Wernberg samstags aus. Abwechselnd in Hirschau und in Ehenfeld findet die Heimspiele des TuS/WE Hirschau statt.Für die Saison 2017/2018 gilt erneut, dass der Bezirksligamister in die Landesliga aufsteigt, wenn er sein Aufstiegsrecht wahrnimmt, der Tabellenzweite geht in die Relegation. Absteigen müssen die drei Letztplatzierten, der Tabellendreizehnte nimmt an der Relegation teil.