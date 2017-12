Der FSV Gärbershof richtet am Wochenende in der Amberger triMAX-Halle einen vorweihnachtlichen Fußball-Cup aus. Erwartet werden über 300 begeisterte Nachwuchskicker, vor allem aus der Region Amberg-Sulzbach und Schwandorf. Am weitesten anreisen wird eine Mannschaft des FC Tegernheim.

Das Turnier beginnt am Samstag, 16. Dezember, um 9 Uhr mit der E1. Am Start sind SG Schwandorf, SV Raigering, SG Hahnbach, SG Theuern/Haselmühl, FSV Gärbershof. Um 12 Uhr folgt das E2-Turnier mit DJK Ammerthal, SC Ettmannsdorf, SG Hahnbach, SG Theuern/ Haselmühl, DJK Ursensollen, SG Illschwang/ Schwend, FC Amberg und FSV Gärbershof. Um 16.15 Uhr sind die F1-Junioren an der Reihe. Um den Sieg spielen 1. FC Schwandorf, ASV Schwend/SV Illschwang, SC Ettmannsdorf, FC Freihung, FSV Gärbershof.Am Sonntag, 17. Dezember, beginnt um 10 Uhr das F2-Turnier. Teilnehmende Mannschaften sind DJK Ursensollen, DJK Ammerthal, SG Hahnbach, SV Hahnbach, SG Traßlberg/Rosenberg, SC Ettmannsdorf, SG ASV Haselmühl/TSV Theuern, FSV Gärbershof. Die G-Jugend spielt ab 14.30 Uhr mit folgenden Teams: SC Germania Amberg, TuS/WE Hirschau, SV Hahnbach und FSV Gärbershof