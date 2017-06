Fairness führt nicht zwangsläufig zu Aufstiegen und sportlichem Erfolg, in jedem Fall aber zu Ruhm und Anerkennung. Jede Menge Reputation hat sich nun eine Fußball-Mannschaft aus der Region erworben.

Amberg/Weiden. Die DJK Ensdorf II hat in der fast 30-jährigen Geschichte der Fairnesspokal-Wertung unserer Zeitung erstmals Platz eins belegt. Mit einem Teiler von 1,03 (ausgesprochene Strafen dividiert durch absolvierte Spiele) landete die Ensdorfer "Zweite" nicht nur in der A-Klassen-Wertung ganz vorne. Mit diesem tollen Ergebnis triumphierte das vor Jahresfrist in die A-Klasse aufgestiegene Team auch in der Gesamtwertung."Es war eigentlich schon immer so, dass wir ausgesprochen fair aufgetreten sind", sagt Betreuer Martin Edenharter. "Wir wollen lieber andere Wege suchen als das Foulspiel." Positiv, so Edenharter, wirke sich der Einsatz von AH-Spielern aus: "Wir haben ein paar Ältere dabei, die gehen mit gutem Beispiel voran." Viel Lob erntet der Fairnesspokal-Sieger 2016/17 von höherer Warte. "Die Ensdorfer haben das gut gemacht und sind ein würdiger Sieger", sagt Albert Kellner.Der Kreisspielleiter weist aber auch auf das hervorragende Abschneiden weiterer Mannschaften hin. So hat mit dem TSV Königstein ein Team die Kreisliga-Wertung gewonnen, das sich zuletzt in Sachen Fairness stark verbessert gezeigt hat. "Trainer Christian Ringler hat dort alles im Griff." Als "Beispiel für Kontinuität" beschreibt Kellner den Kreisklassen-Sieger ASV Haidenaab. "Die sind seit Jahren ein Kandidat für vordere Plätze." Stolz darf auch der SV Immenreuth II auf sich sein. Zum dritten Mal in Folge gewann die SVI-Reserve die Wertung der B-Klasse.Grundsätzlich stellt Kellner den Vereinen im Fußballkreis Amberg/Weiden ein ordentliches Zeugnis aus. "Im Vergleich zu den Problemen woanders stehen wir ganz gut da." Lediglich das regionale Gefälle bringt Kellner ins Grübeln. So sind aus dem Osten des Fußballkreises so gut wie keine Mannschaften in den Top-Ten-Wertungen zu finden. Nur der SV Waldau ist auf Platz zehn in der Kreisklasse zu finden. "Mehr Ruhe, weniger Emotionen", lautet der Ratschlag von Kellner.Die jeweils fünf Bestplatzierten jeder Liga erhalten Geldpreise beziehungsweise Trainingsbälle. Diese werden bei einer Siegerehrung Ende Juli überreicht.

Kreisliga

1. TSV Königstein 1,65 2. ASV Haselmühl 1,73 3. SSV Paulsdorf 1,96 4. DJK Weiden 2,19 5. TuS/WE Hirschau 2,30 6. FC Weiden-Ost 2,34 7. SV 08 Auerbach 2,42 8. SpVgg SV Weiden II 2,46 9. TSV Erbendorf 2,53 10. DJK Neustadt 2,73Kreisklasse1. ASV Haidenaab 1,89 2. FC Großalbershof 2,00 DJK Ursensollen 2,00 4. SV Raigering II 2,07 SV Loderhof 2,07 TSV Pressath 2,07 7. SV Schmidmühlen 2,15 8. TSV Krummennaab 2,17 9. FC Vorbach 2,28 10. SV Waldau 2,38 SV Kohlberg 2,38A-Klasse1. DJK Ensdorf II 1,03 2. SSV Paulsdorf II 1,07 3. DJK Neustadt II 1,41 4. DJK Weiden II 1,42 5. ASV Haselmühl II 1,50 6. SG Ehenfeld/Hirschau 1,57 7. SV Freudenberg II 1,61 SV Schönkirch 1,61 SV Sorghof II 1,61 10. SV Immenreuth 1,62B-Klasse (Sonderpreis)1. SV Immenreuth II 0.61 2. SV Plößberg II 0.69 3. FC Vorbach II 0.73 4. SV Schönkirch II 0.76 5. FC Freihung 0.85