"FC Amberg: Zukunft ungewiss" lautete die Überschrift unserer Zeitung in der Donnerstagsausgabe dieser Woche. Ein Artikel, der hohe Wellen schlägt und der bei den Verantwortlichen der Fußballabteilung Reaktionen auslöste. Wolfgang Gräf ließ der Redaktion eine "Gegendarstellung" zukommen, in der er sich in sechs Punkten äußert.

Leserbrief Wohin geht die Reise der Fußballabteilung FC im TV Amberg? Die Gerüchteküche brodelt. Wenn man den Stimmen glaubt, ist die Sportpark GmbH zahlungsunfähig. Mit großen Visionen wurde diese GmbH gegründet, Umbauten an und um das FC-Stadion wurden vorgenommen, von der 3. Liga geträumt und sich stolz auf dem Rathausbalkon präsentiert. Wo sind diese Leute jetzt? Sie haben das sinkende Schiff einfach verlassen!



Was davon übrig geblieben ist, ist eine Sparte Fußball, die sich am Abgrund bewegt. Aus einer einst hervorragenden Jugendarbeit fehlen Spieler, Mannschaften und vernünftige Trainer. Es gibt nur mehr ein einziges A-Jugend-Team (U19) und im unteren Nachwuchsbereich bei den F-E-Junioren jeweils nur noch eine Mannschaft. Talentierte Jugendspieler sehen keine Perspektive mehr und finden chaotische Trainingsbedingungen vor. Keine Bälle, keine Trainingsutensilien sind vorhanden. Die Kabinen sind verschmutzt, verdreckt und die Duschen sind in einem jämmerlichen Zustand. Über die Plätze schimpfen selbst die gegnerischen Mannschaften und ein Trainingsplatz für die jetzt beginnenden schlechten Wetterverhältnisse fehlt auch noch. Der Traum eines Kunstrasenplatzes ist zerplatzt wie eine Seifenblase.



Der GmbH ist es auch zu verdanken, dass sie mit ihrer hochnäsigen Art und Weise Leute aus der Sparte Fußball (sehr gute Trainer, Ehrenamtliche, die jahrelang tätig waren) vertrieben hat. Diese zurückzugewinnen wird schwer, aber nicht unmöglich sein. Doch hierzu muss sich jemand finden, der versucht, die Sparte wieder zu führen, in einer menschlichen Weise, wie es schon genug Vorstände vorher gemacht haben. Wir drücken die Daumen, dass der Fußball im FC-Stadion weiter bestehen bleibt.



Wolfgang Haller, Wolfgang Bäumler, zwei Spieler der Alten Herren des FC Amberg



Im ersten Punkt schreibt Gräf, dass er "nicht Geschäftsstellenleiter der Sportpark GmbH" ist, sondern "als Prokurist der Amberger Sportpark GmbH angestellt" sei. Dazu ist aus Sicht der Redaktion nur zu sagen, dass Wolfgang Gräf Anfang Juli 2015 in einer Pressemitteilung des FC Amberg offiziell als "Geschäftsstellenleiter der neuen Sportpark GmbH mit Sitz am Schanzl" vorgestellt wurde. Nachzulesen in der Amberger Zeitung vom 6. Juli 2015.In Punkt zwei schreibt Gräf: "Hubert Kirsch ist nicht Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH, sondern Geschäftsführer der Amberger Spielbetriebs GmbH & Co. KG". Da fehlte im Artikel das Wörtchen "Amberger" und die Co. KG.In Punkt drei erläutert Wolfgang Gräf: "Hubert Kirsch hat im Juli 2015 nicht seine Aufgaben der Spielbetriebs-GmbH an die Sportpark GmbH weitergegeben, sondern die Rechte und Pflichten aus den bestehenden Verträgen zwischen dem TV 1861 Amberg e.V. und der Amberger Spielbetriebs GmbH & Co. KG in Sachen Stadionvermarktung bzw. Vermarktung und Organisation der ersten Mannschaft an die Amberger Sportpark GmbH übertragen." In einem Gespräch der Redaktion mit Hubert Kirsch am Mittwoch, 8. November, sagte dieser wörtlich: "Ich habe meine Aufgaben 1:1 an die Sportpark übertragen."Punkt vier betrifft den langjährigen Fußball-Abteilungsleiter des FC Amberg, Werner Aichner. Hier heißt es, dass Aichner nicht zurückgetreten sei, sondern nicht mehr als Abteilungsleiter kandidierte. Die Formulierung "Rücktritt" stand für die Ankündigung Aichners, dass er nach der Saison 2016/17 aufhören wolle und sein Amt als Abteilungsleiter damit zur Verfügung stellte.In Punkt fünf moniert Wolfgang Gräf, dass die Mitgliederversammlung des FC Amberg nicht im Juni diesen Jahres stattfand, sondern am 27. Juli. Das ist richtig.In Punkt sechs schreibt Gräf, dass es nicht der Wahrheit entspreche, dass mit erfahrenen Spielern nicht verhandelt wurde und führt als Beispiel den ehemaligen FC-Torwart Matthias Götz an. Dazu zitieren wir einen Leserbrief von Matthias Götz, der am 16. Mai in unserer Zeitung veröffentlicht wurde: "Auf die Frage von Herrn Gräf, wie meine Planung (von Matthias Götz, Anm. d. Red.) aussehe, habe ich ihm (Wolfgang Gräf, Anm. d. Red.) klar und deutlich gesagt, dass ich bleiben möchte. In einem zweiten Gespräch hat er mir ein Angebot unterbreitet, das mir gezeigt hat, dass man an mir weder als Torwart noch an der Person Matthias Götz weiterhin Interesse hat. .... Ich war völlig überrascht, als ich durch Anrufe von Freunden und schließlich dem Onetz erfahren habe, dass ich nicht mehr Spieler beim FC Amberg bin. .... Dann kommt noch hinzu, dass wie schon nach dem Regionalliga-Abstieg nicht mit den Spielern gesprochen und verhandelt wurde."