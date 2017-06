"Genug ausgeruht" - der Fußball-Bayernligist FC Amberg beendet am Mittwoch, 14. Juni, seine rund vierwöchige Sommerpause. An diesem Tag steigt die Mannschaft um das Trainerduo Lutz Ernemann und Bastian Ellmaier um 18 Uhr in die am 14./15./16. Juli beginnende Saison 2017/18 ein.

Max Bleisteiner, Jan Fischer, Yannick Haller, Fabian Helleder, Kevin Kühnlein, Nico Herrndobler, Martin Popp, Konstantin Keilholz, die eigenen A-Junioren Vincent Schweiger und Florian Schaar, Daniel Gömmel, Julian Ceesay sowie Raffael Stellmach und Pascal Tischler (beide von der SpVgg Greuther Fürth) - aktuell umfasst der Kader der Vilsstädter 14 Spieler, wobei die personellen Planungen von Teammanager Wolfgang Gräf noch nicht abgeschlossen sind.Als Abgänge standen seit längerem Matthias Götz (Ziel unbekannt), Sven Seitz (DJK Vilzing), Michael Busch und Andreas Graml (beide SpVgg SV Weiden) sowie André Karzmarczyk und Christian Knorr (beide DJK Ammerthal) fest. In den letzten Tagen fielen weitere personelle Entscheidungen: Daniel Geissler (Polizeiausbildung in Bamberg), Timo Hausner (zurück zu seinem Heimatverein Auerbach), Scott Kennedy (in die österreichische 2. Liga), Lennard Meyer (Studium in Norddeutschland), Dimitrios Nakou, Emmanuel Burgutzidis, Marco Wiedmann, Caleb Clarke und Michael Dietl (jeweils Ziel unbekannt) verlassen den FCA. Halten möchte Gräf unbedingt Angreifer Sebastian Schulik, dem ein Vertragsangebot vorliegt. Bleiben sollen auch die U23-Spieler Mario Schmien und Jakob Hüttner.Vom Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, findet ein Trainingslager mit Übernachtung im Drahthammer Schlössl statt, an dessen Ende am Sonntag um 15.30 Uhr das erste Testspiel im Schanzl-Stadion gegen den Bezirksliga-Meister und Landesliga-Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld steht. Drei Tage später, am 21. Juni, um 19.30 Uhr reisen die FCA-Kicker zum Süd-Kreisklassisten SV Hubertus Köfering (Sportplatzeinweihung). Einen weiteren Härtetest bestreiten die Vilsstädter am Sonntag, 25. Juni, um 16 Uhr beim Landesligisten SV Neukirchen Hl. Blut.Am Samstag, 1. Juli, um 17 Uhr geht es zum Schwandorfer West-Kreisligisten SV Neubäu, ehe am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr am Schanzl der Höhepunkt der Testspiele ansteht. Denn da ist die SpVgg Greuther Fürth II um Ex-FCA-Trainer Timo Rost zu Gast. Abgeschlossen wird die Testspielphase mit einem Doppeleinsatz: Am Samstag, 8. Juli um 15 Uhr, gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SV Inter Bergsteig Amberg, und am Sonntag, 9. Juli um 16 Uhr, beim Süd-Bezirksligisten TB Roding.