Der Spitzenreiter ist dann doch eine Nummer zu groß: Der FC Luhe-Markt geht gegen den TuS Schnaittenbach als klarer Verlierer vom Platz. Die Gäste jubeln nicht nur wegen des eigenen Sieges.

Der TuS Schnaittenbach (1. Platz/42 Punkte) hatte sich die Aufgabe bei den zuletzt deutlich verbesserten Luhern um einiges schwerer vorgestellt. Aber bereits zur Halbzeit (4:0) war am Sonntag die Messe gelesen, am Ende behielt der Tabellenführer der Kreisklasse Ost mit 4:1 die Oberhand. Da am Vortag mit dem TSV Pleystein (4./33) durch das 0:2 beim FC Weiden-Ost II (5./24) einer der Verfolger Federn gelassen hatten, fiel die Freude beim TuS dementsprechend aus. Keinen Grund zu Feiern hatte dagegen die SpVgg Pirk (11./14). Nach dem 1:2 bei der SpVgg Vohenstrauß II (6./24) bleibt die Truppe von Neu-Trainer Jochen Seubert weiter ein heißer Kandidat für den Relegationsplatz.FC Luhe-Markt TuS SchnaittenbachTore: 0:1 (6.) Michael Voit, 0:2 (11./Eigentor) Stephan Schärtl, 0:3 (34.) Sebastian Dietrich, 0:4 (35.) Johannes Bösl, 1:4 (52.) Oliver Wagner - SR: Rene Östereich (SV Michaelpoppenricht) - Zuschauer: 100(exb) Der TuS Schnaittenbach legte los wie die Feuerwehr und überraschte damit die Heimelf. Der FC wirkte zu Beginn überfordert. Nach sechs Minuten traf Voit nach Pass von rechts in den Rücken der Abwehr zum 0:1. In der 11. Minute verlängerte Stephan Schärtl per Kopf einen langen Ball unglücklich ins eigene Tor. Mit einem Doppelschlag (34./35.) stellten Dietrich und Bösl die 4:0-Halbzeitführung für die Gäste her. In der zweiten Hälfte musste der Tabellenführer seinem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen und der FC nahm das Heft in die Hand. Oliver Wagner erzielte in der 52. Minute den Anschlusstreffer. Weitere Treffer wären durchaus möglich gewesen, aber beste Chancen wurden nicht genutzt.