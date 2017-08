Egal, was sie auch versuchen - die Neukirchener bringen den Ball einfach nicht am Traßlberger Torhüter vorbei. Das übernimmt dann zehn Minuten vor Schluss ein eigener Mann, zwei Minuten vor Schluss gibt es auch noch Elfmeter. Einen völlig gebrauchten Nachmittag erlebt am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisklasse Süd hingegen ein Neuling.

Der SV Etzelwang kassierte im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Und was für eine. Beim 0:9 in Großalbershof musste der Aufsteiger aber noch froh sein, dass es nicht zweistellig wurde. Während Etzelwang und die SpVgg Ebermannsdorf noch ohne Punkt sind, stehen der 1. FC Schlicht und die DJK Ursensollen mit der Optimalausbeute von sechs Zählern an der Tabellenspitze.SV Kauerhof 4:1 (3:0) TuS HohenburgTore: 1:0 (10.) Andi Szell, 2:0/3:0 (30./42.) Uli Schmalzl, 4:0 (67., Foulelfmeter) Julian Donath, 4:1 (81.) Calvin Yates - SR: Christian Struppek (Illschwang) - Zuschauer: 80.(bgü) Eine sehr ereignisreiche erste Hälfte sahen die durch den klar verbesserten Auftritt der Heimelf wieder besänftigten Fans. Die Gäste wurden über schnell vorgetragene Angriffe über die Grundlinie geknackt, und bei allen Treffern des SVK war Philipp Witzel der Vorbereiter. Der TuS kam durchaus zu Gelegenheiten, und auf beiden Seiten verhinderte das Gebälk weitere Einschläge. Nachdem der erste Durchgang locker auch 6:3 hätte enden können, beruhigte sich die Angelegenheit in Durchgang zwei sichtlich. Ein unstrittiger, vom Hohenburger Torhüter an Witzel verwirkter und von Donath souverän verwandelter Foulelfmeter sowie der verdiente Ehrentreffer durch Yates waren die Höhepunkte in Hälfte zwei. Die drei Punkte blieben zurecht in Kauerhof,wenngleich trotz deutlicher Leistungssteigerung des SVK die Gäste zu viele gute Möglichkeiten bekamen.TSV Theuern 2:2 (2:1) SV Raigering IITore: 1:0 (29.) Michael Weiser, 1:1 (34.) Eigentor Dennis Jäger, 2:1 (45.+1) Michael Weiser, 2:2 (60.) Sergej Bernhardt - SR: Gerd Söllner (Rieden) - Zuschauer: 51.(was) Die Raigeringer legten los wie die Feuerwehr und hatten bereits in den Anfangsminuten mehrere klare Einschussmöglichkeiten, die nicht genutzt wurden. Der TSV begnügte sich zunächst mit einzelnen Kontern. Aus solch einem Gegenstoß entstand das 1:0, als Theuern mit dem ersten gefährlichen Angriff und dem ersten Torschuss nach knapp einer halben Stunde in Führung ging. Der nur wenige Minuten später folgende Ausgleichstreffer nach einem Eckstoß war bezeichnenderweise ein Eigentor. Die Hausherren hatten nun etwas mehr vom Spiel und gefielen weiter mit schnellen Gegenangriffen. Als solch einer kurz vor der Pause nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, erzielte wieder Weiser mit einem herrlichen Freistoß aus 25 Metern genau ins Dreieck den erneuten Führungstreffer. In der zweiten Hälfte hatte Raigering II endgültig mehr vom Spiel und Theuern konnte nach verletzungsbedingten Wechseln am Schluss froh sein, dass den Gästen trotz ihrer vielen Torgelegenheiten nur noch ein Treffer, wieder nach einer Standardsituation per Kopf, zum 2:2-Endstand gelang.SpVgg Ebermannsdorf 0:4 (0:2) 1. FC SchlichtTore: 0:1 (3.) Lukas Federer, 0:2 (37.) Benjamin Hendel, 0:3 (68.) Florian Weiß, 0:4 (76.) Markus Dötterl - SR: Rene Österreich - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: Christoph Matura (SpVgg).Die Ebermannsdorfer konnten dem 1. FC Schlicht nichts entgegensetzen und verloren klar. Die Gäste gingen bereits in der 3. Minute in Führung und bauten diese gut eine halbe Stunde später aus. In der 44. Minute wurde dann Matura mit einer Gelb-Roten Karte von Schiedsrichter Rene Österreich vom Platz gestellt - aus Sicht der Ebermannsdorfer unberechtigt. In der zweiten Hälfte versuchte sich Ebermannsdorf mit zehn Mann noch gegen die drohende Niederlage zu stemmen, konnte allerdings nicht verhindern, dass die Gäste noch zweimal trafen.SVL Traßlberg 2:2 (0:0) 1. FC NeukirchenTore: 1:0 (63.) Tony Teichert, 2:0 (68.) Dennis Bunk, 2:1 (81.) Eigentor Dennis Bunk, 2:2 (88., Foulelfmeter) Ales Zach - SR: Michael Ugur (FC Weiden-Ost) - Zuschauer: 85 - Gelb-Rot: (69.) Maximilian Witzel (FC).(dergr) Traßlberg hatte in der ersten Hälfte fast keine Tormöglichkeiten, Neukirchen dagegen war immer wieder brandgefährlich, doch SVL-Torwart Birkl verhinderte einen Rückstand. Nach der Pause bekam Traßlberg endlich Zugriff auf die Begegnung. Als Tony Teichert über links geschickt wurde, nutzte er seine erste Chance und schob eiskalt links unten ein. Nur wenige Minuten später erhöhte Dennis Bunk auf 2:0, und als dann Gästespieler Witzel mit Gelb-Rot vom Platz ging, schien die Sache gelaufen. Nach einer weiteren Glanzparade von Birkl (74.) war es ausgerechnet ein eigener Spieler, der den SVL-Schlussmann das erste Mal überwand: Kapitän Bunk rutschte der Ball über den Schlappen und am verdutzen Torwart unhaltbar vorbei ins Netz. Wenige Minuten später dann der Ausgleich für den nie aufsteckenden FCN. Nach einer Unachtsamkeit gab es Elfmeter, den Ales Zach sicher verwandelte. Sebastian Scharl wäre dann fast noch der Siegtreffer für die Heimelf gelungen, sein Schuss aus zwölf Metern trudelte aber knapp am Pfosten vorbei.SV Illschwang 4:3 (1:2) SV KöferingTore: 0:1/0:2 (22./33.) Dominik Hüttner, 1:2 (38., Foulelfmeter) Mario Heldrich, 2:2 (52.) Andreas Melzer, 2:3 (54.) Dominik Hüttner, 3:3 (67. Foulelfmeter) Andreas Melzer, 4:3 (83.) Markus Baldauf - SR: Thomas Schels (DJK Eichlberg-Neukirchen) - Zuschauer: 120.(rof) Nach ausgeglichenem Beginn leistete sich die Heimelf mit zunehmender Spieldauer viele Fehlpässe und Ballverluste im Mittelfeld. Zwei davon nutze der Köferinger Dominik Hüttner zum 0:2. Die Hausherren steckten nicht auf und verkürzten vor der Pause nach einen an Andreas Melzer verschuldeten Foulelfmeter durch Mario Heldrich auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel war die Begegnung wieder offen, als Andreas Melzer den Ausgleich erzielte. Es dauerte nicht lange, dann stellte Dominik Hüttner die Führung für die Gäste wieder her. Den ersten Schuss konnte Torhüter Garcia noch abwehren, den Nachschuss kratzte Verteidiger Fabian Hartmann von der Linie. Im dritten Anlauf vollstreckte Hüttner dann zum 2:3. Der SVI wollte sich damit nicht abfinden und erzielte den Ausgleich wiederum durch einen an Andi Melzer verschuldeten Elfmeter, den er sicher verwandelte. Den Siegtreffer erzielte Markus Baldauf nach Zuspiel von Melzer in der 83. Minute.FC Großalbershof 9:0 (4:0) SV EtzelwangTore: 1:0/2:0 (17./29.) Aldar Schuble, 3:0 (30.) Mathias Wedel, 4:0 (42.) Kenan Alani, 5:0 (47.) Julian Wedel, 6:0 (51.) Kenan Alani, 7:0 (75.) Markus Rösel, 8:0 (84.) Denis Fotiadis, 9:0 (86.) Markus Rösel - SR: Boris Finkel - Zuschauer: 40.(fnk) In den ersten Minuten drückten die Gäste und es schien ein schwieriges Spiel für Großalbershof zu werden. Doch mit dem ersten Treffer änderte sich der Spielverlauf komplett. Ein brillant geschossener Freistoß von Jürgen Renner gab Aldar Schuble die Vorlage zum Führungstreffer (17.). Nun entwickelte sich eine einseitige Begegnung, in der der FCG gut kombinierte, engagiert spielte und regelmäßig traf. Noch vor der Pause erhöhten Schuble, Mathias Wedel und Kenan Alani auf 4:0. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Gäste kaum eine Chance. Julian Wedel, Kenan Alani mit einem unhaltbaren Kerzenschuss aus rund 17 Metern, "Urgestein" Markus Rösel mit einem Doppelpack und Denis Fotiadis schraubten das Resultat auf 9:0, das für die Gäste noch schmeichelhaft war.DJK Ursensollen 3:0 (0:0) SV Hahnbach IITore: 1:0 (57., Foulelfmeter) Oliver Scherm, 2:0 (77.) Karel Palka, 3:0 (87.) Oliver Scherm - SR: Markus Bayerl - Zuschauer: 80 - Besonderes Vorkommnis: (40.) Michael Hefner (SVH) verschießt Foulelfmeter.(mdl) Die Bezirksliga-Reserve aus Hahnbach war der erwartet unangenehme Gegner, der die Offensivaktionen der DJK komplett eindämmte. Lediglich ein harmloser Schuss war die Ausbeute der Heimelf in Hälfte eins. Ganz anders dagegen die Hahnbacher, die kompakt verteidigten, sich für ihren Einsatz jedoch nicht belohnten. Die große Chance zur Führung vergab Hefner kurz vor der Pause, als er einen Foulelfmeter ans Aluminium schoss. Nach dem Seitenwechsel war die Hauer-Elf deutlich spielfreudiger. Nachdem Kotzbauer im Strafraum abgeräumt wurde, verwandelte Scherm den Strafstoß sicher zur Führung. Beflügelt von der Führung suchte Ursensollen die Entscheidung. Nach einem schönen Spielzug über die Flügel legte Schneider zurück auf Palka und dieser erhöhte auf 2:0. Mit einem nahezu identischen Spielzug wieder über außen bediente Wasner den agilen Scherm, der mit seinem zweiten Treffer für den Endstand sorgte.