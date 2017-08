Durchaus runderneuert geht die Fußball-Kreisklasse Süd mit fünf neuen Mannschaften in ihren zweiten Spieltag: Hoffnungen auf sportliche Höhenflüge sind ebenso dabei wie das Ziel Klassenerhalt. Andere Prioritäten setzt der SV Illschwang/Schwend, der natürlich auch eine gute Platzierung anstrebt, vor allem aber seine Juniorenspieler schnell in den Herrenbereich integrieren möchte. Ebermannsdorf und Neukirchen sind nach deutlichen Niederlagen bereits unter Zugzwang.

Der erste Spieltag brachte stolze 32 Treffer und den ersten kleinen Fingerzeig: Ambitionierte Mannschaften wie die DJK Ursensollen oder der SV Köfering starteten erfolgreich, für Kauerhof, Illschwang/Schwend, Neukirchen und Ebermannsdorf setzte es Niederlagen mit mindestens drei Toren Unterschied.Kein guter Anfang für den SV Illschwang/Schwend, der am Rennweg in Schlicht mit 1:4 verlor. "So war das unnötig", reflektiert Spielertrainer Alexander Heldrich, aber nach einer durchwachsenen Vorbereitung auch keine Sensation. Nun geht es gegen den starken SV Köfering. "Ein schwerer Brocken, gegen den es ganz schwierig wird, zu punkten", sagt Heldrich, "aber wir wollen einen Fehlstart vermeiden." Die Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr ein wenig verändert, denn mit Christian Dehling und Martin Falk beendeten zwei Stammspieler ihre Karriere und mit Maximilian Sehr steht ein weiterer Leistungsträger aufgrund seines Studiums nicht zur Verfügung.Lücken, die geschlossen werden wollen und da setzt der Übungsleiter auf die Nachwuchsspieler Patrick Sellner, Fabian Klughardt, Sebastian Reich und Eric Heilmann, wobei sich Klughardt schon jetzt als Stammspieler etabliert. Noch fehlen einige Akteure. "Sobald die Ferien vorbei sind, sind wir auch voll auf Kurs", so Heldrich, aber die Zeit bis dahin will und soll einigermaßen erfolgreich überbrückt werden.Erster Spitzenreiter ist der SV Raigering II nach seinem Kantersieg gegen Ebermannsdorf. Was der für die "Panduren" wert war, wird das Spiel beim Aufsteiger TSV Theuern zeigen, der sich nicht verstecken wird. Auf den Plätzen folgen die DJK Ursensollen und der SV Hahnbach II, die beide gut aus den Startblöcken kamen und nun nachlegen wollen. Die Hausherren bauen am Rengberg auf den Heimvorteil. Einen glatten Erfolg feierte auch der FC Schlicht, der nun ins Vilstal fährt. Die Gastgeber aus Ebermannsdorf wollen die Auftaktschlappe vergessen machen und die ersten Punkte einfahren.Nichts zu holen gab es für den SV Kauerhof in Hahnbach, nun wollen die Schwarz-Gelben zu Hause das erste Erfolgserlebnis. Mit dem TuS Hohenburg gibt ein Aufsteiger seine Visitenkarte ab, der nach vielen Jahren wieder Kreisklassen-Luft schnuppert und die weite Heimfahrt nicht mit leeren Händen antreten möchte.Der FC Großalbershof konnte die Spielklasse in der letzten Saison halten. Dieses Ziel haben die Forsthofer auch diesmal. Zu Gast ist der Wiederaufsteiger SV Etzelwang, ein Spiel auf Augenhöhe, das auch torreich werden könnte, ist zu erwarten. Der SVL Traßlberg erwischte - zumindest vom Ergebnis her - einen guten Start gegen Etzelwang. Der FC Neukirchen ging dagegen baden. Dennoch ist im Duell der beiden Kreisliga-Absteiger ein Vergleich auf Augenhöhe zu erwarten. Der FCN muss zwar die Abgänge der Leistungsträger David Hendrych, Jakub Besta und David Holik verkraften, möchte dennoch nicht mit zwei Niederlagen in die neue Saison starten.

Kreisklasse Süd

2. SpieltagKauerhof - Hohenburg Sa. 16 UhrTheuern - Raigering II Sa. 16 UhrEbermannsdorf - Schlicht Sa. 16 UhrTraßlberg - Neukirchen Sa. 16 UhrIllschwang - Köfering So. 15 UhrGroßalbershof - Etzelwang So. 15 UhrUrsensollen - Hahnbach II So. 15 Uhr1. SV Raigering II 1 6:1 32. DJK Ursensollen 1 4:0 33. 1.FC Schlicht 1 4:1 34. SV Hahnbach II 1 4:1 35. SV Köfering 1 2:0 36. SVL Traßlberg 1 4:3 37. TuS Hohenburg 1 1:1 18. TSV Theuern 1 1:1 19. SV Etzelwang 1 3:4 010. FC Großalbershof 1 0:2 011. SV Illschwang/ 1 1:4 012. SV Kauerhof 1 1:4 013. 1. FC Neukirchen 1 0:4 014. SpVgg Ebermannsdorf 1 1:6 0