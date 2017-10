Kreisliga West Schwandorf

13. SpieltagNeubäu - Weidenthal So. 15.15 UhrRötz - Kleinwinklarn So. 15.15 UhrKemnath - Burglengenf. II So. 15.15 UhrNeukirchen - Nabburg So. 15.15 UhrFC OVI-Teunz - Stulln So. 15.15 UhrSchönthal - Gleiritsch So. 15.15 UhrTännesberg - Ettmannsdorf II So. 16 Uhr1. FC OVI-Teunz 12 29:11 282. TSV Stulln 12 25:17 233. SF Weidenthal 12 29:10 234. SG Schönthal 12 18:14 195. SC Ettmannsdorf II 12 29:26 196. SpVgg Neukirchen 12 21:16 187. SG Gleiritsch 12 21:21 188. SV Neubäu 12 21:17 189. TV Nabburg 12 22:28 1610. TSV Tännesberg 12 17:23 1311. SC Kleinwinklarn 12 24:31 1112. 1. FC Rötz 12 20:27 1113. SV Kemnath a. B. 12 11:19 914. ASV Burglengenfeld II 12 14:41 5SV Kemnath ASV Burglengenfeld II(seb) Der SV Kemnath steckt zum Ende der Vorrunde mit neun Punkten tief im Abstiegsstrudel. Parallelen zu der Spielzeit 2015/16 ebenfalls in der Kreisliga West tun sich auf, als der SV die Vorrunde mit elf Zählern abschloss und am Ende abstieg. Die damalige Punktausbeute zur Saisonhalbzeit kann er aber übertreffen, wenn er die Partie gegen den Tabellenletzten ASV Burglengenfeld II gewinnt. Woran es bei der Buchbergelf krankt, ist am Torverhältnis deutlich zu erkennen. Magere zwei Tore erzielte der SV in den sechs Heimspielen. Deshalb braucht er nicht sehr optimistisch in das Spiel gehen. Auch die Gäste wissen von der Heimschwäche. Trotzdem hat sich das Team um das Trainerduo Max Birner/Manuel Rom noch nicht aufgegeben. Der gute Trainingsbesuch zeugt davon. Auch ist die Lage nicht aussichtslos. Bei einem Sieg und entsprechenden Ergebnissen der Mitkonkurrenten kann sogar der Abstiegsplatz verlassen werden. Darauf hoffen die arg gebeutelten Kemnather Fans.