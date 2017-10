Raigering. Am vergangenen Sonntag waren im Pandurenpark zwei Mannschaften zu sehen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Zum einen der ASV Burglengenfeld, der nach anfänglichen Schwierigkeiten auf dem vierten Tabellenplatz der Fußball-Landesliga Mitte rangiert und vor Selbstvertrauen strotzte und zum anderen der SVR, der nach der herben Niederlage gegen Hauzenberg auf der Suche nach seinem Selbstvertrauen ist.

Den Panduren fehlt momentan einfach das Glück, um aus zahlreichen Chancen einen Treffer zu erzielen und wie im richtigen Leben: Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch das Pech dazu: So landete eine gute Parade von Torwart Schoberth genau vor den Füßen eines Gegenspielers, der zum 1:0 für Burglengenfeld traf.Der Versuch der Raigeringer Mannschaft, in der zweiten Hälfte nochmal ins Spiel zurückzukommen, gelang nicht. Der Sieg des ASV Burglengenfeld war verdient. Trotz der Niederlage war Trainer Martin Kratzer mit dem Einsatz und dem Engagement seiner Mannschaft zufrieden.Der nächste Gegner am Sonntag, 29. Oktober, der SV Neukirchen b. Hl. Blut, hat sein Nachholspiel beim 1. FC Bad Kötzting unter der Woche mit 2:1 gewonnen. Dieser Sieg wird die Aufgabe für den SVR nicht einfacher machen. Die Neukirchener haben eine kampfstarke Mannschaft, die versuchen wird, nachzulegen, um sich weiter von den Relegationsplätzen abzusetzen.Neukirchen hat einige sehr gut ausgebildete tschechische Spieler in seinen Reihen, die es zu stoppen gilt. Vielleicht gelingt den Panduren ja mal wieder ein Treffer, um in Führung zu gehen und wie in Waldkirchen einen Punkt mitzunehmen. Dies wäre sehr gut für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Denn "Selbstvertrauen erhält man nicht durch das Handauflegen des Trainers, sondern man muss es sich erarbeiten", sagt Martin Kratzer.