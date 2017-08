Paulsdorf. Ein Gemeinschaftslehrgang der U 16-Juniorinnen-Bayernauswahl und der U 17-Nationalmannschaft Tschechiens findet von Donnerstag, 3. August, bis Sonntag, 6. August, in Paulsdorf statt. Für vier Tage sind die beiden Nachwuchsmannschaften mit ihren Betreuerteams im Landgasthof Aschenbrenner einquartiert und bestreiten auf den Sportplätzen des SSV Paulsdorf ihre Trainingseinheiten und Vergleichsspiele.

Am Freitag und Samstag jeweils um 11 Uhr stehen sich beide Mannschaften in Paulsdorf gegenüber. Die Bayernauswahl mit dem Trainer-Team Heribert Ketterl und Janina Maier bereitet sich auf die süddeutsche Meisterschaft vor, während die tschechische Nationalmannschaft, die mit 24 Spielerinnen anreist, im Herbst die erste Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft bestreitet.Im gleichen Zeitraum gastiert die Bayernauswahl der U 18-Juniorinnen im Nachbarland. In Pilsen bezieht die Mannschaft von Verbandstrainerin und Ex-Bayern-Spielerin Sabine Loderer (München) Quartier und bestreitet am Freitagabend und Sonntagvormittag zwei Spiele gegen die U 19-Nationalmannschaft Tschechiens. Mit dabei ist auch Laura Donhauser vom FC Amberg.