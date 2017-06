Das Torhüter-Duo, mit dem der Fußball-Bayernligist FC Amberg in die neue Saison gehen wird, ist komplett. Nachdem vor einigen Wochen bekanntgegeben wurde, dass Maximilian Bleisteiner als Nummer 1 den abgewanderten Matthias Götz zwischen den Pfosten ablöst, präsentierte Teammanager Wolfgang Gräf am Mittwochabend mit Johannes Ritter vom Bayernliga-Aufsteiger DJK Gebenbach den neuen zweiten Schlussmann der Vilsstädter.

Ritter ist nach Nico Herrndobler, Raffael Stellmach und Pascal Tischler der vierte Neuzugang der Gelb-Schwarzen für die kommende Spielzeit. "Wir freuen uns, dass Johannes zum FC Amberg zurückkehren wird", sagte Gräf. "Mit ihm bekommen wir einen jungen Keeper, der aus der Region stammt und somit perfekt in unser Anforderungsprofil passt", so der Teammanager weiter. In der Tat: Denn Ritter ist 21 Jahre alt und spielte von 2012 bis 2014 bereits als A-Jugendlicher für die U19-Junioren des FC Amberg in der Bezirksober- und in der Landesliga. Vor seinem Wechsel an den Schanzl lief er für die U17 des TuS Rosenberg auf.In der Spielzeit 2014/15 schloss sich Ritter dem Süd-Kreisligisten SVL Traßlberg an, ehe er 2015/16 zur DJK Gebenbach wechselte. Dort kam er in den letzten beiden Jahren zu zwölf Einsätzen in der A-Klasse sowie zu acht in der Landesliga Mitte.