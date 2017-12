Über den FC Bayern München hieß es einmal in der Vorweihnachtszeit : "Der Baum muss brennen" - sonst läuft's nicht. Beim FC Amberg scheint das ähnlich.

Denn nach längerer Pause meldet sich Wolfgang Gräf, der Fußballabteilungsleiter, per Presseerklärung zu Wort. Darin heißt es unter anderem: "Der FC Amberg war und ist nicht führungslos. Die neue FCA-Abteilungsleitung hat sich bewusst nicht an den öffentlichen Spekulationen und Diskussionen beteiligt, sondern gearbeitet und nach Lösungen für den Verein gesucht." Gräf bezieht sich dabei auf Äußerungen von Thomas Bärthlein, dem Vorsitzenden des TV 1861 Amberg (wir berichteten).Gräf erklärt weiter: "Die Ausgangslage vor der aktuellen Saison war für uns alle nicht einfach." Der damalige Präsident Helmut Schweiger habe den Etat für den Spielbetrieb zu Beginn der Spielzeit 2017/18 im Vergleich zur Saison 2016/17 um rund 100 000 Euro gekürzt. Aufgrund dieser Etatkürzung mussten Spielverträge neu verhandelt werden und somit einige Abgänge verzeichnet werden, so Gräf. Die Planungen seien entsprechend angepasst worden und die Saison mit einer runderneuerten jungen Mannschaft angegangen.Die Kürzung bestreitet Helmut Schweiger: "Ich habe nie den Etat um 100 000 Euro gekürzt, da mir nie ein realistischer Budget- und Etatplan seitens der Abteilungsleitung zur finalen Diskussion und Zeichnung vorgelegt wurde. Was mir vorgelegt wurde, war unrealistisch und nicht finanzierbar. Das habe ich vor der Saison den Verantwortlichen mitgeteilt und daher abgelehnt."Gräf nimmt auch Stellung zur Position Schweigers und schreibt, dass sich "Ende August 2017 dann zudem Präsident Helmut Schweiger gänzlich zurückgezogen" habe. Auch ein Punkt, in dem der Ex-Präsident widerspricht: "Ich bin heute noch Hauptsponsor der Fußballabteilung des FC Amberg."In der Erklärung von Gräf heißt es weiter, dass "darüber hinaus finanzkräftige Sponsoren ihre bestehenden Verträge aufkündigten und Altverbindlichkeiten der Amberger Spielbetriebs GmbH aus der Regionalligazeit zur Zahlung fällig wurden. Diese wurden vom TV 1861 Amberg vom Konto der Fußballabteilung beglichen. Dies hatte eine Unterdeckung des Etats für den laufenden Spielbetrieb in sechsstelliger Höhe zur Folge."Über diese finanzielle Situation seien auch alle Spieler und Juniorentrainer informiert worden. Es wurde sofort versucht Lösungsmöglichkeiten zu finden, schreibt Gräf. Die Abteilungsleitung habe Verhandlungen mit neuen Sporen geführt: "Ich stelle klar, die Finanzierung der aktuellen Saison ist sichergestellt", betont Gräf. Zudem wurden Einsparmaßnahmen auf allen Ebenen getroffen."Wir haben Zahlungen nicht in dieser Höhe vorgenommen", widerspricht Thomas Bärthlein, sondern in "unterer fünfstelliger Höhe." Warum dies dann zu einer Unterdeckung in sechsstelliger Höhe geführt haben soll, das müsse die Fußballabteilung klären, sagt Bärthlein, der den Vorwurf der mangelnden Kommunikation so nicht stehen lassen will: "Da hat jeder seine Fehler gemacht. Zu dem Ganzen kann ich nur sagen: Ich habe vor Wochen von Wolfgang Gräf wissen wollen, wie die Situation bei den Fußballern ist. Ich habe keine Antwort bekommen, nur den Hinweis auf eine Presseerklärung. Wolfgang Gräf hat alle Medien informiert, nur den Vorstand des TV 1861 Amberg nicht."