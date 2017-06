Fußball-Bayernligist FC Amberg hat nach Nico Herrndobler von der SpVgg SV Weiden seinen zweiten externen Neuzugang für die Saison 2017/18 unter Vertrag genommen. Am Freitagabend meldete Teammanager Wolfgang Gräf Vollzug. Demnach wird Raffael Stellmach von der SpVgg Greuther Fürth künftig das Trikot der Gelb-Schwarzen tragen, der 19-Jährige unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Der Verjüngungsprozess im Bayernliga-Kader der Vilsstädter wird unvermindert fortgesetzt, wobei inzwischen auch ein Gerüst an erfahrenen Spielern zur Verfügung steht - die von Gräf gewünschte "gute Mischung". Das Trainer-Duo Lutz Ernemann und Bastian Ellmaier hat mit Stellmach nun 13 Akteure für die kommende Spielzeit zur Verfügung. "Unsere Planungen sind aber bei weitem noch nicht abgeschlossen. Wir werden hoffentlich in Kürze weitere Personalien vermelden können", sagte Gräf am Freitag bei Stellmachs Vertragsunterzeichnung.Aktuell umfasst der Kader der Gelb-Schwarzen derzeit Max Bleisteiner, Jan Fischer, Yannick Haller, Fabian Helleder, Kevin Kühnlein, Nico Herrndobler, Martin Popp, Konstantin Keilholz, die eigenen A-Junioren Vincent Schweiger und Florian Schaar sowie Daniel Gömmel und Julian Ceesay. Und mit Stellmach stößt ein "junger, talentierter Fußballer, der perfekt ins Konzept passt", zu den Oberpfälzern. "Ein pfeilschneller Stürmer, der bei der SpVgg Greuther Fürth eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen hat", so Gräf weiter.Der 19-Jährige, 1,76 Meter groß und 70 Kilogramm schwer, verdiente sich seine ersten Sporen in der Jugend der niederbayerischen Vereine FC Roßbach (2007 bis 2008), FC Vilshofen (2008 bis 2009), FC Dingolfing (2009 bis 2010), FC Aunkirchen (2010 bis 2011) und SpVgg GW Deggendorf (2011 bis 2012), ehe die Talentspäher des mittelfränkischen Zweitligisten Fürth auf ihn aufmerksam wurden. Er wechselte zu den "Kleeblättern" in die U17-Bundesliga-Mannschaft, wo er in 26 Partien 16 Treffer markierte. In den letzten beiden Spielzeiten kickte er für die U19-Bundesliga-Junioren der Fürther und erzielte in 26 Begegnungen ein Tor.