Was präsentiert der SV Raigering heute auf dem Weg in die Landesliga? Offensivfeuerwerk oder Mauertaktik? Beide Gesichter kennen die Panduren-Anhänger aus der bisherigen Relegation.

Meine Zuversicht ist groß, dass wir zwei gute Spiele zeigen. Martin Kratzer, Trainer des SV Raigering

Raigering. Ab 18.30 Uhr wird die Fußballregion schlauer sein. Die erste Runde ist überstanden. Nun geht es für den Sportverein in die entscheidende Endspiel-Phase im Rennen um den Landesligaaufstieg gegen die Spielvereinigung Lam im Pandurenpark. Das Rückspiel ist am Samstag, 3. Juni, um 17 Uhr in Lam.Welches Gesicht die Panduren zeigen müssen, um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte wiederholen zu können, sollte einleuchten. Mut in der Offensive wie am Vatertag praktiziert und nicht ergebnisverwaltenden Defensivfußball wie in Seebach wollen Fußballfans sehen. Das hätte im Erstrunden-Rückspiel nämlich gehörig nach hinten losgehen können. Nur Teufelskerl Tobias Schoberth hielt mit sensationellen Paraden seine Mannschaft im Spiel. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel gingen noch alle davon aus, dass in Niederbayern nichts mehr anbrennen kann. Doch die Panduren machten es unnötig spannend. Die Defensive hatte Schwerstarbeit zu verrichten, Entlastungsangriffe waren mehr als selten."Wir hatten das nötige Glück und die besten Fans im Rücken", konnte Cheftrainer Martin Kratzer durchschnaufen und stimmte ein Loblied auf den Raigeringer Anhang an. Die tolle Unterstützung in beiden Spielen puschte seine Mannschaft ein Stück mit nach vorn. Bei so manchem älteren Raigeringer rief dies alte Landesligaerinnerungen zurück. Ihnen verspricht Kratzer, dass seine Mannen alles reinwerfen werden. "Meine Zuversicht ist groß, dass wir zwei gute Spiele zeigen". Der Gegner um den letzten freien Landesligaplatz holte sich die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Oberpfalz Süd. Als Landesligaabsteiger durchlebten die Osserbuam zunächst eine Durststrecke. Mit dem neuen Trainer Manfred Stern und sieben zu integrierenden Neuzugängen lief es holprig an.Erst am fünften Spieltag konnte der erste Dreier eingefahren werden. Ab da an ging es nur noch nach oben. Prunkstück der Lamer Elf ist die bärenstarke Abwehr, die lediglich 29 Tore zuließ und damit den Ligabestwert stellt. Im Angriff haben sie zudem mit Christian Mühlbauer (16 Tore) und Samuel Burgfeld (15) zwei treffsichere Angreifer, die auch im ersten Spiel gegen Freyung erfolgreich waren. Im Pandurenpark stehen 130 Parkplätze zur Verfügung. Zudem wird die Bachwiese als Stellfläche vorbereitet. Ordner werden dort die Einweisung übernehmen. Keinesfalls darf die Gemeindeverbindungsstraße von Greßmühle zum Wagrain (Langangerweg) beidseitig zugeparkt werden.Auch vom Parken im Ortsteil Greßmühle ist abzusehen. Aufgrund dieser begrenzten Parkplatzsituation werden die Zuschauer gebeten, bereits die Parkplätze am Schützenhaus (Fußweg 5 Minuten) sowie beim Raigeringer Feuerwehrhaus und Bürgermeister-Koch-Platz (Fußweg über die Dorfstraße 10 Minuten) zu nutzen.