Lam. Verdient - aber kurios durch zwei Eigentore - siegten die "Panduren" im Osserstadion mit 3:0 bei der SpVgg Lam und lösten damit eine immer noch andauernde Feierwelle aus. "Wir sind wahnsinnig stolz auf die Mannschaft und danken dem Trainer- und Betreuerstab sowie unserer sportlichen Leitung für die sensationelle Arbeit in den vergangenen beiden Jahren. Nach dem Abstieg in die Kreisliga dachte ich nie an einen so grandiosen Höhenflug", fand der Vereinsboss des SV Raigering, Thomas Graml, bei einer mitternächtlichen "Bankettrede" lobende Worte.Das 1:1 gegen Lam im Pandurenpark sahen viele Raigeringer als gute Ausgangssituation. Die Maschinerie der Unterstützer lief daher unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Hinspiels an. Die Suche nach den großen SVR-Bannerfahnen begann. Lange ist es her, dass diese für Spielerhochzeiten oder andere Großereignisse benötigt wurden. Welche Geschäfte in Amberg verkaufen Fanfaren und Hupen? Chef-Einpeitscher Alexander Koppitz wurde im Stadtgebiet nicht fündig. Somit mussten entsprechende Produkte im Internet gegoogelt werden.Gegen Fackeln, Nebelbomben und Pyrotechnik sprach sich Vorsitzender Graml vehement aus. "Zündelt's lieber wieder später auf der Terrasse", war seine klare Ansage und das taten die Fans dann auch. Betreuer Alex Bauer bastelte Spruchbänder für die Choreografie "Back to the Roots - Nach 35 Jahren wieder Landesliga" und Jugendspieler nähten neue blau-weiße Fahnen. "Panduria Fantastica" war schon mit der Ankunft im Lamer Stadion geboten. Sie verwandelte das vermeintliche Auswärtsspiel in eine Heimbegegnung. Diese starke Unterstützung von den Rängen beflügelte die Raigeringer.827 zahlende Zuschauer verfolgten eine flotte Partie, in der die Vorentscheidung bereits nach fünf Minuten fiel. Alexander Greger setzte sich auf der linken Außenbahn durch. Er flankte zu Nikolai Seidel, der aus der Drehung, halb liegend, das Leder in die Maschen donnerte. "Der 9er (Seidel) ist eine Granate. Von dem will ich ein Autogramm", jubelten selbst die neutralen Zuschauer auf dem Fußballplatz. Lam zeigte sich nicht geschockt und machte nun unter Zugzwang stehend Tempo. Die SVR-Defensive war gefordert. Besonders in den zehn Minuten vor der Halbzeit hatten die Gäste bange Minuten zu überstehen. Erst in der Folgezeit konnten sie sich aus der Umklammerung besser lösen. Nikolai Seidel und Florian Weiß setzten dabei Nadelstiche gegen Lam.Einen Schockmoment erlebten die Raigeringer in der 51. Minute. Nach einem unglücklichen Zusammenprall blieb Alexander Greger verletzt liegen. Über Lautsprecher wurde ein Arzt gesucht. Ersthelfer Roland Erras kümmerte sich um die Behandlung auf dem Spielfeld, bis Notarzt und Krankenwagen eintrafen. Der Verdacht eines Rippenbruchs und innerer Verletzungen bewahrheitete sich bei den Untersuchungen im Chamer Krankenhaus nicht. So wurde Greger auf der Heimfahrt von seinen Teamkollegen schon wieder im Jubelbus in Empfang genommen. Nach gut zehnminütiger Unterbrechung ging es weiter und Lam versetzte sich mit einem Doppel-Eigentor-Schlag (62. und 67. Minute) den Todesstoß."Ich bin stolz auf meine Mannschaft", stand auf dem T-Shirt von Cheftrainer Martin Kratzer, das er schon vor dem Anpfiff zu Motivationszwecken anzog. "Wahnsinn, zwei Mal in Folge aufzusteigen und noch dazu in die Landesliga. Das ist ein größerer Sprung als von der Kreisliga in die Bezirksliga. Hochverdienter Aufstieg, tolle Sache", die Emotionen waren bei Kratzer greifbar.Schon nach den beiden Toren brachen die Dämme bei den Fans, der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Die Heimfahrt wurde zum Triumphmarsch. Ein volles Sportheim empfing die Aufsteiger mit stehenden Ovationen. In den Morgenstunden wurde das "Blaue Haus" in der Amberger Innenstadt zum "Blau-Weißen Feiertempel" der Raigeringer.