Ein großer Traum ist greifbar nahe. Die sensationelle Entwicklung des Sportvereins Raigering in den vergangenen beiden Jahren könnte mit dem Aufstieg in die Landesliga die Krönung erfahren.

Lam muss nichts machen. Wir müssen ein Tor erzielen. Martin Kratzer, Cheftrainer des SV Raigering

Raigering. Entsprechend groß ist die Spannung bei den Panduren, aber auch die Vorfreude auf das entscheidende Spiel am Samstag (17 Uhr) bei der Spielvereinigung Lam. Fast der komplette, aufgebotene Raigeringer Kader spielte vor zwei Jahren noch Kreisliga. Die Spieler haben Euphorie im Pandurenland ausgelöst und könnten am Samstag ihren größten sportlichen Erfolg wahr werden lassen.Das Kollektiv ist die große Raigeringer Stärke. Die Mannschaftsteile wirken gemeinsam. Von einer engagierten Defensive mit Teufelskerl Tobias Schoberth im Tor über das kreative Mittelfeld mit Michael Muck und Florian Weiß, die ihren zweiten Fußballfrühling erleben, bis hin zur Offensive mit Torjäger Michael Meyer formiert sich zusammen mit dem Trainer-, Betreuer- und Funktionsteam ein harmonisches Gebilde. Dabei versteht es Cheftrainer Martin Kratzer immer wieder, seine Mannen um Kapitän Florian Hiltl zu überzeugen, dass sie in Training und Spiel mehr investieren müssen als die Gegner. Heute kann sich der SVR für diesen Aufwand belohnen. Die Ausgangslage ist nicht schlecht. Gegen die SpVgg Lam konnte zu Hause ein Unentschieden erspielt werden. Das Übergewicht lag dabei deutlich auf der Raigeringer Seite. Jedoch klappte die Chancenauswertung nicht optimal, sonst hätte sich das Team einen hohen Sieg herausschießen können. Nikolai Seidel und Florian Weiß besaßen nämlich hochkarätige Einschussmöglichkeiten.Nicht auf die leichte Schulter darf die personelle Situation beim Gegner genommen werden. Trotz des Ausfalls von Leistungsträgern und des Einsatzes von AH-Spielern zeigte Lam in der Anfangsphase einen starken Auftritt. Der Gegner wid sich im Osserstadion sicherlich nicht verstecken und versuchen, den Vorteil des Auswärtstores zu nutzen."Lam muss nichts machen. Wir müssen ein Tor erzielen", weiß daher auch Cheftrainer Martin Kratzer. Er ist sicher, dass die große Fanunterstützung - zwei Busse sind bereits voll besetzt - die notwendigen Prozente herauskitzelt, die dann den Unterschied machen sollen.Kratzer ist sich aber auch bewusst, dass die physische Belastung nach dieser langen Saison durchaus eine Rolle spielen wird. Der SVR werde offensiv ins Spiel gehen, kündigt Kratzer an. "Wir wollen in Führung gehen, damit sich Lam öffnen muss".