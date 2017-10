Amberg/München. Das Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat Thomas Graml als neuen Bezirksvorsitzenden für die Oberpfalz berufen. Der bisherige Bezirks-Spielleiter tritt die Nachfolge des am 17. Oktober überraschend verstorbenen Maximilian Karl an. Am Montag hatte der Bezirks-Ausschuss der Oberpfalz dem BFV-Präsidium den 46-Jährigen einstimmig als neuen Bezirksvorsitzenden vorgeschlagen.

"Thomas Graml ist ein ausgewiesener Fußball-Fachmann und ein Mann der Basis. Durch seine Erfahrung als Kreis- und Bezirksspielleiter und nicht zuletzt durch seine langjährige Arbeit für den SV Raigering kennt er sich bestens aus. Wir sind überzeugt, dass er den Bezirk Oberpfalz ganz im Sinne von Max Karl weiterführen und ihm wichtige Impulse für die Zukunft geben wird", erklärte BFV-Präsident Rainer Koch."Die Übernahme dieses Amtes habe ich mir natürlich anders vorgestellt, nicht unter diesen tragischen Umständen. Ich denke, dass jetzt alle im Bezirk noch ein bisschen enger zusammenrücken", erklärte Graml nach seiner Berufung. "Gemeinsam mit allen Mitarbeitern im Bezirk und gemeinsam mit den Oberpfälzer Vereinen möchte ich die hervorragende Arbeit von Max Karl fortsetzen."Im Jahr 2000 übernahm der Kommunikations- und Marketingexperte der Stadt Amberg seine erste Funktion beim BFV. Im Fußballkreis Amberg/Weiden organisierte er als Jugendgruppenspielleiter den Spielbetrieb für den Fußballnachwuchs. 2006 übernahm der Amberger die Kreis-Spielleitung und empfahl sich dabei für das Amt des Bezirks-Spielleiters, in das er im Mai 2010 gewählt wurde. Für seine Verdienste für den Fußball und den Sport im Allgemeinen wurde Graml vom BFV 2015 mit der Verbands-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Die Bayerische Sportjugend (BSJ) ehrte ihn 2014 mit der BSJ-Ehrennadel in Gold. Thomas Graml ist auch für seinen Heimatverein SV Raigering aktiv. Dort übernahm er verschiedenste Aufgaben, bis hin zum Amt des 1. Vorsitzenden.