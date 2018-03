Raigering. Meister und Vizemeister der Fußballkreise Amberg/Weiden, Cham/Schwandorf und Regensburg treffen sich am Sonntag, 11. März (ab 13 Uhr), in der GMG-Dreifachturnhalle in Amberg, um beim LBS-Cup die beste A-Senioren-Hallenmannschaft der Oberpfalz zu küren. Dabei sind auch Titelverteidiger SV Raigering sowie der SV Inter Bergsteig und SC Germania, die mit einer Wildcard das Teilnehmerfeld komplettieren. Somit treten insgesamt zehn Teams an, um im Futsal-Modus den Ü-32-Bezirksmeister auszuspielen. Die Organisatoren des SVR erhoffen sich mit dem Umzug von der triMAX in das räumlich etwas engere Schmuckstück ein paar mehr Zuschauer anzulocken, die sich vielleicht ein bisschen in alte (Stadtmeisterschafts-)Zeiten zurückversetzen lassen wollen.

Gruppe A: SV Raigering, SV Erzhäuser, SG Regenstauf, SV Inter Bergsteig, TSV Weiherhammer. Gruppe B: DJK Vilzing, TSV Oberviechtach, SG Brunn, SC Germania Amberg, SC Eschenbach.