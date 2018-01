Regensburg. Die zehn besten Hallenfußballmannschaften der Oberpfalz suchen am Sonntag, 21. Januar, den Sieger beim Oberpfälzer Futsal-Bezirksfinale um den Lotto-Bayern-Hallencup. Adi Götz, Trainer des Kreis-Sieger von Schwandorf/Cham sagte schon nach dem Finalerfolg am vergangenen Sonntag nach dem Sieg in Neunburg vorm Wald: "Das in Regensburg wird ein ganz anderer Wettbewerb. Da ist bei den teilnehmenden Mannschaften eine ganz andere Qualität vorhanden." Das Turnier beginnt um 12 Uhr, das Endspiel ist für 18.15 Uhr geplant. Spielort ist die Clermont-Ferrand-Halle in Regensburg. Der Sieger ist für das Landesfinale am Samstag, 27. Januar, in Bad Neustadt an der Saale qualifiziert.

Gruppe ADer SV Burgweinting , Ausrichter des Turniers, und Tabellendritter der Kreisliga Regensburg gibt als Ziel für Sonntag an, sich ordentlich verkaufen zu wollen. Bei der Endrunde der Kreismeisterschaft belegte das Team von Trainer Gregor Mrozek Platz vier.Die SpVgg Vohenstrauß von Trainer Markus Grosser ist mit ihrer ersten Mannschaft Tabellenzwölfter der Bezirksliga Nord und kämpft dort um den Klassenerhalt. Am Sonntag treten sie mit einem gemischten Kader aller drei Herrenmannschaften an und möchten so weit wie möglich kommen. Qualifiziert hat sich das Team als Meister des Kreises Amberg/Weiden.Der TSV 1983 Oberisling steht in der Kreisliga Regensburg auf Rang acht mit dem Saisonziel Klassenerhalt. Das Team um Trainer Ewald Metz qualifizierte sich als Vizemeister des Kreises Regensburg.Die SpVgg Pfreimd steht auf Rang zwei der Bezirksliga und gewann die Hallenbezirksmeisterschaft vor zwei Jahren. Das Team von Trainer Alexander Götz möchte es mindestens bis ins Halbfinale schaffen. Bei der Kreismeisterschaft am vergangenen Wochenende belegte man Platz drei.Der TV 04 Hemau von Trainer Roland Renner ist Tabellenzehnter der Kreisliga Regensburg mit Saisonziel Klassenerhalt. Das Team wurde bei der Kreismeisterschaft Dritter und hat sich vorgenommen, in dem hochklassigen Teilnehmerfeld nicht unterzugehen.Gruppe BDer TB 03 Roding geht als Titelverteidiger an den Start. Das Team von Trainer Sebastian Niebauer steht an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd und hat sich den Aufstieg in die Landesliga zum Ziel gesetzt. Auch am Sonntag möchte man als Sieger aus der Halle gehen und sich für das Landesfinale qualifizieren.Der FC Kosova Regensburg qualifizierte sich als Meister des Kreises Regensburg. Der Tabellenführer der Kreisliga Regensburg möchte in dieser Saison in die Bezirksliga aufsteigen. Am Sonntag möchte die Mannschaft von Trainer Artan Merturi das Halbfinale erreichen.Der SV Schwarzhofen ist als Kreismeister Cham/Schwandorf und auch als Futsal-Bezirksligameister qualifiziert. Das Team von Trainer Adi Götz ist Tabellensechster, möchte bis zum Saisonende noch um mindestens einen Rang nach oben klettern. Bei der Bezirksmeisterschaft will man es bis ins Halbfinale schaffen.Die SpVgg SV Weiden tritt mit ihrem U21-Kreisligateam an. Dieses wurde am vergangenen Wochenende Vizekreismeister, in der Liga steht man auf Platz zwei und möchte am Saisonende aufsteigen. Die Mannschaft von Trainer Rainer Fachtan will am Sonntag guten Futsal spielen.Der 1. FC Neunburg vorm Wald ist Tabellenführer der Kreisklasse Mitte. Bei der Kreismeisterschaft belegte er Rang zwei. Das Team von Trainer Thomas Bauer möchte bei der Bezirksmeisterschaft Spaß haben und die Großen ärgern.Während der Veranstaltung wird es durch die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern die Möglichkeit geben, sich bei einer Typisierungsaktion als potenzieller Stammzellenspender registrieren zu lassen.