Nach Abschluss der Vorrunde der Frauen-Hallenbezirksmeisterschaft steht das Teilnehmerfeld für die Endrunde am Sonntag, 28. Januar, in der Stadthalle in Maxhütte-Haidhof fest. Mit dabei ist der TSV Theuern, der auch zum Favoritenkreis zählt. Der Bezirksmeister qualifiziert sich für die bayerische Hallenmeisterschaft am 17. Februar im schwäbischen Wertingen.

Bei den C-Juniorinnen ist die JFG Mittlere Vils in der Vorrunde gescheitert, bei der Endrunde am 27. Januar in Maxhütte-Haidhof ist keine Mannschaft aus dem heimischen Raum dabei.BezirksmeisterschaftenFrauenEndrunde am 28. Januar in Maxhütte-HaidhofGruppe A: SV Thenried (Bayernliga), SV Neusorg (Landesliga), TSV Neudorf, 1. FC Schwarzenfeld (beide Bezirksoberliga), VfB Regensburg (Bezirksliga)Gruppe B: SC Regensburg (Regionalliga), TSV Theuern (Landesliga), SV Altenstadt/Voh., FC Thalmassing (beide Bezirksoberliga), TB/ASV Regenstauf (Bezirksliga)C-JuniorinnenVorrunde Gruppe 11. SV Breitenbrunn 4 4:2 8 2. TSV Neudorf 4 4:2 5 3. Kirchenthumbach 4 0:0 4 4. SpVgg Ziegetsdorf 4 0:1 3 5. JFG Mittlere Vils 4 1:4 3Endrunde am 27. Januar in Maxhütte-HaidhofGruppe A: SV Breitenbrunn, SG Walhalla Regensburg, SC Regensburg, SV WiltingGruppe B: TSV Beratzhausen, SG ASV Burglengenfeld, JFG Kickers Labertal, TSV Neudorf