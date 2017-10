Auf dem Papier ist es eine klare Sache, aber so ganz wohl ist Spitzenreiter FV Vilseck vor der Partie in der Fußball-Kreisliga Süd gegen Vorletzten TSV Eslarn nicht. Das Kellerduell der elften Spieltages steigt in Freudenberg, wo die DJK Utzenhofen zu Gast ist.

TuS Rosenberg SV 08 Auerbach(kok) Die Mannschaft um den erfahrenen Auerbacher Spielertrainer Marko Scholz ist ein technisch versiertes Kollektiv, das nur schwer auszurechnen ist. Die Rosenberger bekommen es mit einem echten Spitzenteam zu tun, das sich nach anfänglichen Problemen fing und Stück für Stück nach oben kletterte. Die Gastgeber konnten in der Partie gegen Edelsfeld nach anfänglichen Problemen noch rechtzeitig reagieren und blieb somit ungeschlagen. Trainer Rainer Summerer wird die Truppe wieder perfekt auf den Gegner einstellen, um sich mit einem couragierten Auftritt einen Sieg erarbeiten zu können. Wieder zur Verfügung steht Kapitän Daniel Meindl, somit kann der TuS-Coach langsam wieder aus dem Vollen schöpfen.SV Freudenberg DJK Utzenhofen(koa) Nach der Niederlage gegen Rieden wird die Situation beim SV Freudenberg um Trainer Thomas Roth immer prekärer. Die Pleite im Vilstal war - wie so viele andere schon in dieser Saison - unglücklich beziehungsweise unnötig. Dass die Riedener um die Meisterschaft kämpfen und Freudenberg das Schlusslicht ist, war vor allem in der ersten Hälfte nicht erkennbar. Allerdings sorgten im zweiten Abschnitt individuelle Fehler dazu, dass man am Ende der Partie wieder mal mit leeren Händen dastand. Dies gilt es im Heimspiel gegen Utzenhofen besser zu machen. Die Gäste holten bislang nur sieben Punkte und stehen ebenfalls gewaltig unter Druck. Dass in solchen Spielen Kleinigkeiten entscheidend sind, ist jedem Freudenberger Spieler absolut bewusst. Trainer Roth kämpft weiterhin mit Personalsorgen, wird dies aber nicht als Ausrede gelten lassen. Im gesamten Verein ist man sich der Lage um die extrem junge Truppe natürlich bewusst, vor allem dass sie nach schon etlichen Rückschlägen immer wieder zurückkam und Moral bewies, rechnet man ihr hoch an. Es fehlt nur, sich endlich wieder selbst zu belohnen (Reserve 13.15 Uhr gegen SG Ensdorf II).SSV Paulsdorf FC Edelsfeld(tbe) Mit einer verbesserten Chancenverwertung will der SSV Paulsdorf die nächsten drei Punkte auf sein Konto bringen. Zu Gast ist der FC Edelsfeld, gegen den der letzte Sieg aus dem Jahr 2015 stammt. Spielerisch ist die Mannschaft ohne weiteres in der Lage, um dieses Spiel zu gewinnen. Der bisherige Saisonverlauf zeigt, dass Trainer Binner seit seiner Übernahme der Mannschaft im Sommer mit seinem Ziel "die Mannschaft weiterentwickeln" auf einem sehr guten Weg ist. Nachlässigkeiten im Abschluss sollen gegen den FC Edelsfeld nicht passieren. Der Gegner wird trotz oder gerade wegen seiner Situation im Abstiegskampf nicht unterschätzt. Für die Gäste gilt es, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Paulsdorfer dagegen wollen den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Das verspricht Spannung pur (Reserven 13.15 Uhr).TSV Königstein 1. FC Rieden(jsb) Die Elf von FCR-Trainer Oliver Ruschitzka-Stigler spielt bisher eine starke Hinrunde und liegt knapp hinter dem Ersten aus Vilseck, gegen den die Vilstaler auch die bisher einzige Niederlage einstecken mussten. Am vergangenen Spieltag gegen den SV Freudenberg bewiesen die Riedener Moral und drehten das Spiel nach 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. Keine leichte Aufgabe also für die Gastgeber, die sich nach dem katastrophalen Saisonstart mittlerweile stabilisiert haben. Nach drei Siegen in Folge mussten sich vergangenes Wochenende dem SV 08 Auerbach trotz guter Leistung mit 0:1 geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel unglücklicherweise mit der letzten Aktion des Spiels, aber das Team zeigte wieder eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Um gegen Rieden zu bestehen, müssen die Königsteiner aber noch einmal eine Schippe drauflegen (Reserve 13.15 Uhr gegen Utzenhofen II).ASV Haselmühl SC Luhe-Wildenau(pme) Der Tabellendritte SC Luhe-Wildenau musste sich in der laufenden Saison nur dem FC Rieden (1:2) geschlagen geben. Mit einem Torverhältnis von 26:8 verfügen die Gäste über den zweitbesten Sturm und gleichauf mit Vilseck und Paulsdorf über die beste Abwehr. Am vergangenen Spieltag musste sich der SC aber nach einer 2:0-Führung gegen den Vorletzten TSV Eslarn mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. Mit Tannhäuser und Urban haben die Gäste zwei sehr gute Stürmer, die zusammen 15 Tore erzielten. Auf dieses Duo muss die ASV-Defensive ein besonderes Augenmerk richten. Die Haselmühler mussten gegen Schmidmühlen eine 0:2-Niederlage einstecken, die auf mangelnde Chancenverwertung und unnötige Abwehrfehler zurückzuführen war. Die jungen ASV-Stürmer müssen sich mehr zutrauen, um Torchancen besser zu nutzen, dann sollte auch gegen Luhe-Wildenau etwas Zählbares möglich sein. Stefan Nörl kehrt nach längerer Verletzungspause wieder in den Kader zurück, ob und wie lange er eingesetzt werden kann, ist noch offen (Vorspiel 13.15 Uhr).SV Schmidmühlen Germania Amberg(fop) Nach dem kämpferisch überzeugenden Sieg gegen Haselmühl hoffen die Schmidmühlener gegen die Truppe von Trainer Jens Matthies erneut auf drei Punkte. Die Gäste haben bisher fünf Mal unentschieden gespielt und nur einmal gewonnen (2:1 in Freudenberg). Zuletzt gelang ein 0:0 gegen den Spitzenclub aus Vilseck. Insbesondere Florian Danzer, der vier der bisher sechs Tore erzielte, wird Schmidmühlens Abwehr beschäftigen. Bei den Hausherren hofft man auf die Rückkehr von Stürmer Maximilian Spies, der zuletzt verletzt ausfiel.FV Vilseck TSV Eslarn(mc) Wie schwer es ist, derzeit gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu spielen, bekam der FV Vilseck sowohl in Utzenhofen als auch bei Germania Amberg zu spüren. Ähnlich wird es wohl auch die Partie gegen den Tabellenvorletzten Eslarn. Die Grenzlandelf holte am vergangenen Wochenende gegen Luhe-Wildenau einen Punkt und das, obwohl sie schon mit 0:2 im Rückstand lag. Für den FV Vilseck geht es darum, seine bisherige, zum Teil hart erarbeitete Ausgangsbasis zu verbessern und wenn möglich die Gegner auf Distanz zu halten. Es wird nicht immer Mannschaften geben, die sich ausschließlich hinten rein stellen und lediglich versuchen, das Spiel kaputt zu machen. Man hofft zwar, dass Eslarn vielleicht etwas mehr mitspielt, doch zu erwarten ist es nicht. Dass sämtliche Teams in dieser Liga es verstehen bis zum Schluss zu kämpfen, ist den Mannen von Trainer Hakan Boztepe bewusst. Man muss nur das richtige Rezept finden und rechtzeitig die sich bietenden Möglichkeiten nutzen.

Kreisliga Süd

11. SpieltagFreudenberg - Utzenhofen Sa. 15 UhrRosenberg - Auerbach Sa. 16 UhrHaselmühl - Luhe-Wildenau So. 15 UhrSchmidmühlen - Germania So. 15 UhrPaulsdorf - Edelsfeld So. 15 UhrKönigstein - Rieden So. 15 UhrVilseck - Eslarn So. 15 Uhr1. FV Vilseck 10 22:8 262. 1.FC Rieden 10 23:12 253. SC Luhe-Wildenau 10 26:8 234. TuS Rosenberg 10 27:13 205. SSV Paulsdorf 10 18:8 206. ASV Haselmühl 10 9:11 177. SV 08 Auerbach 10 17:15 168. SV Schmidmühlen 10 15:23 129. TSV Königstein 10 17:19 910. Germania Amberg 10 6:16 811. DJK Utzenhofen 10 9:20 712. FC Edelsfeld 10 10:25 613. TSV Eslarn 10 12:21 514. SV Freudenberg 10 9:21 4