In der GMG-Halle steppt der Bär - genauer: Knapp 400 Tänzerinnen und Tänzer der Rhythmischen Sportgymnastik. Eine Premiere für Amberg.

Der Gauwettbewerb Showtime, veranstaltet vom BTV Turngau Oberpfalz Nord, ausgerichtet vom SV Inter Bergsteig, wurde zum ersten Mal in Amberg ausgetragen. In 31 Gruppen traten die Mädchen und Buben an, um ihre Vorführungen zu präsentieren. Dazu kamen etwa 250 Zuschauer, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Getanzt wurde in den Klassen Minis, Kids, Teens und Erwachsene.Bürgermeister Martin Preuß war sichtlich begeistert von der Vielfalt der Tänze, den verschiedenen Ideen und der Begeisterung, mit der die Sportler auftraten. Das Kampfgericht bewertete unter dem Block Gestaltung und Choreographie die Bewegungskonzeption, Musikinterprätation sowie Originalität/Kreativität/Show. Die zweite Komponente Präsentation und Qualität begutachtete beispielsweise Bewegungsqualität, Ausdrucksqualität, Outfit/Requisite/Materialien. Alle Sportler waren mit Feuereifer dabei.Oft war es nur ein Punkt, der die Platzierungen der Tänzer unterschied. Ein Höhepunkt des Tages war die Siegerehrung. Die Tänzer bekamen ihre Urkunden von Bürgermeister Martin Preuß, von Norbert Fischer, dem Vorsitzenden des Stadtverbandes für Sport, und von Altoberbürgermeister Wolfgang Dandorfer überreicht.Minis1. KTSV Haselbach Jugendschautanzgruppe, 2. TV Burglengenfeld Anima Kids, 3. AWO Tanzgruppe Grün-Weiß Oberviechtach Jugend Showgrupp, ... 8. SV Inter Bergsteig Gymgirls, ... 10. SV Inter Bergsteig Gymnastikgruppe EdelweißKids - Außer Konkurrenz1. Bürgertreff Amberg Dreamdancer, 2. Jugendtreff Schwandorf Dancing LiveKids1. TuS Mitterteich Fantasia, 2. SV Inter Bergsteig Amberg Rhytmix, 3. TSV Erbendorf DiamondsTeens1. TSV Erbendorf Dance Illusion, 2. KTSV Haselbach Juniorengarde, 3. TV Waldsassen Laconic, 4. SV Inter Bergsteig AmbergErwachsene1. TSV Erbendorf DeLuxe, 2. TB Jahn Wiesau Temptation, 3. AWO Tanzgruppe Grün-Weiß Oberviechtach Ü15-Showgruppe