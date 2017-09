Der SV Inter Bergsteig Amberg II bietet ein buntes Bild: In der Mannschaft versuchen ein Serbe, ein Pole, ein Italiener, ein Albaner, zwei Spieler aus Tschechien, drei Akteure aus der Türkei, ein Iraker und ein Syrer, Aussiedler und einheimische Fußballer, das Projekt A-Klassenerhalt gemeinsam zu schaffen.

Denn der SV Inter Bergsteig Amberg steht seit jeher als Verein der Integration. Gegründet wurde er vor 50 Jahren unter Federführung von Pater Karl Kütting, der den Gedanken einer gelingenden Integration auch schon früher verfolgte und forcierte: Am Bergsteig war nach dem zweiten Weltkrieg eine Art Flüchtlingszentrum entstanden und Sport war und ist ein sehr wichtiger Baustein der menschlichen Zusammenführung und Integration.Diese Art der sportlichen Betätigung, so Coach Marcus "Micky" Mikalauskas, habe auch zwei Akteure aus dem Raum Duisburg zum Club gelockt, sozusagen zwei "Preußen", die "mitbekommen haben, dass bei uns Vieles und fast Alles vertreten ist. Davon und von der Konzeption waren sie so angetan, dass sie ihre sportlichen Zelte auch bei uns aufgeschlagen haben. Auch beruflich sind alle gut integriert, unsere Sportler sprechen mittlerweile zumindest mittelgut deutsch und können sich verständigen", freut sich der Übungsleiter."Dazu haben unsere Spieler auch über den Beruf und unseren Verein einen Deutschkurs bei einem Bildungsträger belegen können und machen weitere erfreuliche Forschritte." Auch im sportlichen Bereich läuft es nach einem sehr mäßigen Start nun wieder besser, die letzten vier Spiele wurden nicht mehr verloren: Zehn bis zwölf Spieler tummeln sich bei jeder Trainingseinheit der zweiten Mannschaft und die Fußballer helfen sich auch gegenseitig prima aus.So kann der Albaner auf italienisch übersetzen und der Iraker spricht syrisch. Das Sprachenproblem ist also nicht wirklich eine Schwierigkeit. "Bei den Trainingseinheiten merkt man schon noch einige Unterschiede, denn einige der Jungs sind so richtige Straßenfußballer, die gerne auch mal ein bisschen zaubern wollen, aber diese Straßenfußballer kennen wir bei uns gar nicht mehr. Damit treffen sich zwar unterschiedliche Auffassungen vom Fußballsport, aber wir kriegen das schon hin", ist der "Micky" sehr zuversichtlich.Die bunte Truppe hat sich mit acht Zählern aus den letzten vier Begegnungen ein bisschen aus dem Tabellenkeller hieven können, aber weitere Erfolgserlebnisse sind natürlich fest eingeplant. Nun wartet mit dem Tabellenführer SG Etzenricht II/ SC Luhe/Wildenau II eine Hammeraufgabe auf den SV Inter Bergsteig Amberg II. Der möchte seine kleine Serie natürlich fortsetzen und zumindest ungeschlagen bleiben, steckt der Coach das Ziel ab. Das wird aber ein sehr hartes Stück Arbeit, denn der SV Inter hat zu Hause nur ein Unentschieden gegen die SG Rieden II/Vilshofen I auf die Habenseite bringen könne, der gastierende Spitzenreiter hat dagegen auf fremdem Terrain noch nicht verloren. Aber es unterstützen auch immer mehr Fans die zweite Mannschaft und vielleicht gelingt ja doch eine Überraschung.