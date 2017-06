Der erste Versuch ungültig. Der zweite Versuch ungültig. Im dritten klappt es dann - und Hans-Jürgen Ehrt krönt seinen WM-Auftritt mit dem Titel. Und auch zwei andere Bankdrücker des KSC II Amberg schaffen es auf das Podest.

Ein Rekordteilnehmerfeld von rund 600 Athleten startete bei der Bankdrück-WM "equipped" (mit Bankdrück-Shirt) in Kaunas/Litauen. Seinen großen Auftritt hatte dabei Vizeweltmeister Hans-Jürgen Ehrt (Klasse M3, bis 93 kg) vom KSC II Amberg. Dass er in Bestform war wussten er und seine Betreuer. Dass er es allerdings derart spannend machen würde, ahnte niemand.In Runde eins drückte Ehrt die aufgelegten 210 kg spielerisch nach oben, ihm unterlief dabei jedoch ein klarer technischer Fehler, als er den Kopf anhob. Das Kampfgericht gab den Versuch ungültig. In Runde zwei das gleiche Malheur. Versuch ungültig! Der japanische Konkurrent, zwar deutlich schwächer, aber mit gültigen Versuchen schöpfte bereits Hoffnung auf den Titelgewinn. Das deutsche Betreuerteam um Arthur Hirner und Wolfgang Zimmermann machten den Fehler aus. Die Abwärtsbewegung der Hantel wurde als zu schnell erkannt. In Runde drei konnte Ehrt dieses Problem meistern - und krönte seine Karriere mit dem WM-Titel. Arthur Hirner (M 3, bis 83 kg) bekam es mit dem amtierenden Weltmeister und Rekordhalter Bjarn Synstad aus Norwegen und Erich Deconninck aus Frankreich zu tun. Der KSC-II-Athlet zeigte, dass er auch die Variante mit Bankdrück-Shirt ganz gut beherrscht. Ein Angriff auf den Weltrekord drückenden Norweger war zwar noch nicht möglich, aber mit 195 kg drückte Hirner eine neue persönliche Bestleistung und verbesserte den bestehenden deutschen Rekord um 17,5 kg. Silber vor dem Franzosen war der verdiente Lohn - und zugleich Hirners zehnte internationale Medaille.Frieda Holzer (bis 72 kg) hatte nach dem Eröffnungsversuch von 115 kg einen Vorsprung von 7,5 kg, kämpfte danach aber mit den Nerven. Das große Ziel vor Augen beging die KSC-II-Athletin einen technischen Fehler in Runde zwei. Derweil arbeitete sich ihre Konkurrentin aus Dänemark Kilo um Kilo heran. Annette Pedersen rief im entscheidenden Moment ihre Bestleistung von 117,5 kg ab, während Holzer an den notwendigen 120 kg klar scheiterte, eine Last, die sie ansonsten sicher beherrscht. Die Silbermedaille tröstete sie aber darüber hinweg.Wolfgang Zimmermanns Ziel war es, in der extrem starken Klasse M1 bis 120 kg den persönlichen Rekord zu verbessern. Der KSC-II-Athlet eröffnete mit 265 kg bereits 10 kg über seiner bisherigen Bestleistung. Auch die Steigerung auf 270 kg gelang ohne Probleme. Plötzlich war Bronze möglich, doch Zimmermann scheiterte an den 280 kg und wurde hervorragender Fünfter.