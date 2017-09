Granit Sejdiu rettet Inter Bergsteig einen Punkt in Kulmain

Es ist wie verhext für den SV Kulmain: Mit einem Gegentor in der Schlussphase zum 1:1-Ausgleich brachte er sich im Bezirksligaspiel gegen den SV Inter Bergsteig Amberg um einen sicher geglaubten Heimsieg. Die Gastgeber begannen druckvoll und wollten von Beginn an zeigen, dass sie Herr im Haus sind und die Punkte im Kulmain bleiben sollen. Christoph Dumler (12.) brachte die Gelb-Schwarzen nach schöner Kopfballvorlage von Dollhopf mit einem überlegten Flachschuss aus zehn Metern früh in Führung.

Statt hierdurch Sicherheit zu gewinnen, gab Kulmain jedoch das Spielgeschehen aus der Hand. Die größte Chance zum Ausgleich hatte David Kruppa auf Vorarbeit von Granit Sejdiu, doch dieser zielte aus fünf Metern knapp über das Tor. Kulmain brauchte gut 15 Minuten, um wieder Ordnung ins eigene Spiel zu bekommen. Die Angriffsbemühungen wurden jedoch von der Amberger Abwehr im Keim erstickt oder durch eigene Fehlpässe beendet. Einen 20-Meter-Schuss von Pusiak ließ Gästetorhüter Hahn nach vorne prallen, beim Nachschuss von Dumler hatte er jedoch keine Probleme. Nach dem Wechsel hätte Bodner auf 2:0 erhöhen können. Seine Volleyabnahme aus 18 Metern krachte an die Latte. Kulmain bestimmte daraufhin die Begegnung. Der SVK-Anhang forderte zehn Minuten vor Spielende vehement einen Strafstoß, doch der Schiedsrichter pfiff nicht. Ein Abwehrfehler ermöglichte Inter den späten Ausgleich (88.), als Granit Sejdiu aus spitzem Winkel abzog und zum 1:1 traf.SV Kulmain: E. Reger, Biersack, B. Weber, Zeltner, Ditschek (67. N. Weber), Greger, Bodner (82. Neumüller), Dumler, Pusiak, Dollhopf, MaterneSV Inter Bergsteig: Hahn, Schmidt, Hoffmann, B. Kruppa, D. Kruppa, G. Sejdiu, Waschkau, Kubik, Dauer, A. Sejdiu (84. Schneider), DürbeckTore: 1:0 (12.) Christoph Dumler, 1:1 (88.) Granit Sejdiu - SR: Matthias Ferstl (Parsberg) - Zuschauer: 185